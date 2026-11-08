ORGULLO NACIONAL: Wilfredo Rodríguez ganó la primera medalla de oro para Venezuela en los Juegos Olímpicos Juveniles Dakar 2026

El luchador barinés Wilfredo Rodríguez se convirtió en el primer atleta en ganar una medalla de oro para Venezuela en los Juegos Olímpicos Juveniles Dakar 2026. Rodríguez venció 4-0 al iraní Amirali Domirkola en la final de la categoría de 60 kilogramos de la lucha de playa.

Según reseña del Ministerio del Deporte, el barinés tuvo una clasificación invicta en su grupo. En el primer combate solo necesitó de 18 segundos para vencer al namibio Shithigona Shipopyeni, a quien ganó 3-0

Tampoco requirió mucho tiempo para echar por tierra al marfileño Namon Coulibaly a quien redujo 3-0, en apenas 19 segundos.

En el caso del tercer enfrentamiento no lo tuvo que realizar porque el griego Ioannis Kesidis se retiró la competencia. Por ello el venezolano avanzó directo a las semifinales para medirse contra el senegalés Babacar Mbaye.

En este combate, el venezolano selló su victoria a los 44 segundos, con lo cual pasó a la gran final.

La última barrera para conseguir la presea dorada la representó el iraní El Amirali Domirkola a quien sacó una ventaja de dos puntos. Sin perder tiempo, remató la faena en un minuto con 47 segundos, cuando el persa intentó dominarlo con un agarre a las piernas.

Rodríguez eludió la acción y con habilidad llevó al rival a tocar la arena con el brazo, para conseguir los dos puntos que sellaron 4-0 su conquista.

Con esta medalla, Venezuela acumula tres preseas doradas en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Las dos anteriores la habían aportado la judoca María Giménez (-44 kg) y la pesista Katherine Echandia (-44 kg) en la edición de Buenos Aires 2018.

Hasta el momento, la delegación de Venezuela ha ganado un total de 3 medallas, una de oro, una de plata y una de bronce.