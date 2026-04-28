¡Orgullo nacional! Omailyn Alcalá es la primera venezolana en llevarse el oro en la Copa Mundial de Boxeo

El deporte nacional se encuentra en júbilo por la victoria de Omailyn Alcalá en la Copa Mundial de Boxeo, diputada en Brasil. Se trata de la primera venezolana que obtiene el primer lugar en esta prestigiosa competencia del cuadrilátero internacional.

Alcalá puso su nombre en la historia del deporte venezolano en la noche del domingo, 26 de abril. Participando en la categoría de 57 kilogramos, disputó la final en el hotel Rafain, en Foz de Iguazú.

«Nuestra guerrera Omailyn Alcalá se ha consagrado como la primera mujer venezolana en ganar una medalla de oro en una Copa del Mundo de Boxeo», indicó el Ministerio del Deporte en sus redes sociales.

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Con esta victoria, Venezuela recopiló su primera presea dorada en el boxeo femenino en la Copa Mundial. Asimismo, Alcalá no solo obtuvo el oro, sino que se ratificó como la primera del mundo en su categoría

EL RECORRIDO DE ALCALÁ

Alcalá se enfrentó en la gran final contra la húngara Kukhta Vladislava y ganó por decisión unánime. «En un combate magistral durante la sesión vespertina, Omailyn dominó el ring de principio a fin», detalló el Ministerio.

Kukhta Vladislava obtuvo la medalla de plata, mientras que la argentina Delfina Arencibia y la taiwanesa Shih Yi Wu se llevaron. Venezuela fue el único país hispanohablante en obtener una presea de oro en la competencia.

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La venezolana ratificó que se mantiene en un gran ascenso deportivo luego de llevarse la medalla de bronce en el Mundial de 2025. Previamente, Alcalá obtuvo el tercer lugar en los Juegos Panamericanos de 2023 y participó en los Juegos Olímpicos de París.