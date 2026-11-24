La espera terminó y ya es completamente oficial: Estados Unidos volverá a albergar la Copa América en 2028. A través de sus plataformas digitales, la cuenta oficial del torneo continental confirmó la noticia que ya venía sacudiendo las tendencias en las redes sociales.

Con un mensaje publicado tanto en español como en portugués, la organización celebró la elección del territorio norteamericano para recibir la 49.ª edición del certamen, que se jugará del 9 de junio al 9 de julio de 2028.

«Destino confirmado para la Conmebol Copa América 2028. Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta», destacó la publicación oficial del campeonato.

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SEGUNDA EDICIÓN CONSECUTIVA EN SUELO NORTEAMERICANO

Esta designación responde a la extensión del acuerdo estratégico entre la Conmebol y la Concacaf. De esta forma, Estados Unidos organizará el torneo de manera consecutiva tras haber sido sede en 2024, sumando además la recordada Copa América Centenario celebrada en 2016.

Al igual que en la edición anterior, la competencia contará con 16 selecciones participantes: las 10 escuadras sudamericanas entre ellas La Vinotinto y seis representantes invitados de la Concacaf que obtendrán su clasificación en cancha.

La publicación oficial no tardó en acumular miles de interacciones y comentarios divididos. Mientras una parte de la afición celebra la oportunidad de vivir nuevamente el torneo en estadios de primer nivel tras la experiencia del Mundial 2026, otro sector de hinchas sudamericanos manifestó su descontento por el hecho de que la copa vuelva a disputarse fuera de Sudamérica.

En los próximos meses, Conmebol revelará los estadios, las ciudades sedes y el calendario definitivo de partidos de un certamen en el que Argentina buscará defender su título.