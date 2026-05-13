OFICIAL: Leones del Caracas anunció a su nuevo mánager para la próxima temporada y no es Vizquel

La junta directiva de Leones del Caracas anunció este miércoles que Lipso Nava será el nuevo mánager del equipo a partir de la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El estratega zuliano regresa a la que fue su casa por tres largas campañas, precisamente en el período comprendido del 2021 al 2024.

«En su primera experiencia con el equipo, Nava cumplió con el rol de coach de banca y fue una pieza importante en el staff técnico en el título obtenido en la edición 2022-2023 del beisbol de Venezuela», indicó la organización capitalina.

📰 Comunicado: De parte de la organización Leones del Caracas, le damos la bienvenida a Lipso Nava, quien asumirá el cargo de manager para la venidera campaña 2026-2027 de la LVBP. #CaraquistaSoy🦁 pic.twitter.com/WxFznqgnBV — Leones del Caracas (@leones_cbbc) May 13, 2026

Nava anteriormente estuvo al mando de las Águilas del Zulia y fue parte del cuerpo técnico de Italia, selección que llegó a disputar la semifinal de la anterior edición del Clásico Mundial de Béisbol.

«Si hablamos de su palmarés, Lipso Nava cuenta con dos premios al manager del año en la LVBP, los cuales conquistó en la 2016-2017 y 2024-2025; ambos con los rapaces», señaló Leones en un comunicado.

Vale recordar que Omar Vizquel también había pedido ser tomado en cuenta para ser el mánager de los capitalinos, sin embargo, en esta ocasión el expelotero no fue elegido.

GERENTE DEPORTIVO DE LOS LEONES DEL CARACAS

Asimismo, los Leones del Caracas anunciaron a Robinson Chirinos como gerente deportivo de la organización.

«Chirinos viene de quedar campeón en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con la selección de Venezuela, desempeñándose como coach de banca del equipo nacional. Disputó 11 temporadas en las grandes ligas, defendiendo los uniformes de seis organizaciones a lo largo de este tiempo», acotó.

📰 Comunicado: De parte de la organización Leones del Caracas, le damos la bienvenida a la organización a Robinson Chirinos, quien asumirá el cargo de Gerente de Operaciones Deportivas para la venidera campaña 2026-2027 de la LVBP. #CaraquistaSoy🦁 pic.twitter.com/fh42CTX20S — Leones del Caracas (@leones_cbbc) May 13, 2026

El equipo sostuvo que en Venezuela, Chirinos jugó durante 10 campañas con los Navegantes del Magallanes, conquistando el campeonato en la zafra 2013-2014.

«Actualmente, forma parte de los Orioles de Baltimore, donde se desempeña como asistente especial de operaciones de béisbol y desarrollo de jugadores, rol que le ha permitido dar el salto al área gerencial en el béisbol profesional», apuntó el equipo.