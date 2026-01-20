OFICIAL: FVF anunció a Oswaldo Vizcarrondo como nuevo técnico de la Vinotinto

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció este martes oficialmente a Oswaldo Vizcarrondo como el nuevo director técnico de la Vinotinto.

Jorge Giménez, presidente de la FVF, aseguró que después de mucho debate y reflexión tomaron la decisión.

«Estamos dando un punto de inicio importante después de lo vivido en la última eliminatoria. Fueron meses de muchísima reflexión y crecimiento, mucho debate donde pensamos siempre que era lo mejor para el futuro de nuestro fútbol. Después de mucho tiempo debatiendo logramos tomar la decisión correcta, no improvisada, no impuesta, no apresurada, de que nuestro director técnico sea nuestro referente, líder e ídolo, Oswaldo Vizcarrondo», comentó.

Bajo el lema «Desde las raíces hacia el futuro», Giménez sostuvo que Vizcarrondo creció en el fútbol venezolano.

«Es una persona que dedicó muchos años a esta selección, defendió la camiseta con honor. Nos dio alegrías, tristezas y unión. Nunca dejemos de pensar de que la Vinotinto es el símbolo de unión más importante que tiene este país. Miremos siempre hacia el futuro como este símbolo de unión que une a toda la fanaticada de Venezuela para creer en grande y que veamos hacia el futuro con mucha ilusión», manifestó.

Destacó que Vizcarrondo estará junto a un cuerpo técnico «con mucha experiencia» y que fue armado por la FVF.

Cléber Xavier, primer asistente. Es de Brasil

Oscar Ortega, preparador físico. Es de Uruguay

Mario Marín, preparador de porteros. Es de Colombia

«Se irán sumando más personas al cuerpo técnico, entre ellos muchos venezolanos nos acompañarán, porque uno de los requisitos que hemos implementado en este nuevo proceso es dejar los conocimientos en Venezuela, que crezca nuestra gente y nuestro staff», comentó.