Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, aprovechó un homenaje al futbolista para celebrar la goleada sufrida por Portugal ante Dinamarca (1-4) y criticar el trato hacia su hijo, lo que provocó una respuesta conciliadora del técnico Jorge Jesus y el pedido de pasar página desde el vestuario.

Durante un acto en el estadio José Alvalade, Aveiro lanzó duras críticas contra la selección portuguesa, a pesar de los intentos de su hija Elma por evitar el tema.

Aseguró que la caída de la selección en Braga «fue merecida y me alegré», porque considera que engañaron y faltaron el respeto a su hijo, incluso sus propios compañeros.

«Claro que estoy triste, porque lo han engañado. No lo han respetado, ni siquiera sus compañeros. Estoy triste por mi hijo, pero me alegro de que Portugal perdiera; se lo tienen merecido», dijo Aveiro en declaraciones recogidas por SIC Noticias.

🇵🇹⚽😳 La madre de Cristiano Ronaldo cargó contra Portugal: “La derrota fue merecida y me alegré”. 📍 Fue tras la goleada 4-1 de Dinamarca, el primer partido de Portugal sin Cristiano, que dejó la selección con 234 partidos y 146 goles. Dolores Aveiro dijo: “Me entristeció que le engañaran y todavía estoy triste”. 🗣️ Criticó el homenaje que le hizo la federación, que según ella debió hacerse en su presencia, y aseguró que “no se le ha respetado, ni siquiera sus compañeros”. Y anunció que el homenaje “se va a celebrar aquí, en el Sporting”. 🎙️ El técnico, Jorge Jesus, respondió: “Una madre siempre es una madre… Entiendo sus declaraciones”. ⏭️ Portugal juega este martes 17 ante Gales. #CristianoRonaldo #Portugal #DoloresAveiro #JorgeJesus https://t.co/ZpAsNJBPsC — Pulso Latam (@PulsoLatam) November 16, 2026

Además, cuestionó que la Federación Portuguesa de Fútbol organizara una despedida en ausencia del delantero, afirmando que el único tributo verdadero se lo hará el Sporting, «donde sí lo valoran».

Al ser consultada por su relación con Jorge Jesus, respondió con ironía que tiene el mismo vínculo con él que con el periodista que le hacía la pregunta.

EL TRASFONDO DEL CONFLICTO

La polémica tiene su origen en un quiebre ocurrido a finales de septiembre durante la concentración de la selección. Cristiano Ronaldo abandonó el equipo sin permiso tras perder la titularidad y denunciar en redes sociales que Jesus incumplió su palabra al hacerlo calentar todo el segundo tiempo ante Noruega sin darle minutos.

La federación lo suspendió por 30 días y lo multó con 255 euros. Aunque el delantero se disculpó con el plantel, no lo hizo con el técnico y anunció su retiro internacional el 5 de noviembre tras 23 años, 234 partidos y 146 goles.

Antes de viajar a Cardiff para enfrentar a Gales por la UEFA Nations League, tanto el cuerpo técnico como los jugadores buscaron bajar la tensión.

Jorge Jesús evitó confrontar a Aveiro argumentando que «una madre es una madre» que siempre defiende a sus hijos. También elogió el legado de Ronaldo como leyenda y lamentó que la prensa se enfoque en la polémica en lugar de los logros deportivos.

«¿Ahora tengo que responder a la madre de Cristiano Ronaldo? Mi madre también… La madre de Ronaldo es una señora a la que respeto mucho, ¿qué puede decir? Una madre es una madre, no hay vuelta de hoja, entiendo sus declaraciones», dijo Jesus en declaraciones a RTP.