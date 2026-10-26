«No hay otro país que ame más el béisbol que Venezuela»: Estadounidense vivió «la locura» de un Caracas- Magallanes y se hizo viral

Ir a un juego de los Leones del Caracas contra los Navegantes del Magallanes no es ver un partido de béisbol regular; es presenciar un partido más intenso y apasionante.

Tras viralizarse hace varios días al acudir a un duelo entre Magallanes y La Guaira, Ryan DiRusso, un creador de contenido y bloguero de viajes estadounidense, hizo caso a las recomendaciones de los venezolanos y acudió al primer duelo de los eternos rivales.

«Todos me dijeron si vas a ir a un partido de béisbol venezolano, tienen que ser los Leones contra Magallanes así que aquí estamos. Este no es un partido béisbol regular estos son los dos equipos más grandes del país con una multitud agotada de 40.000 personas», dijo.

«Nunca he visto un evento deportivo en ningún lugar del mundo con tantas festividades previas al juego, pude probar muchos productos deliciosos. Es increíble, me dirigí al asiento, pude ver a Tsunami, el perro de rescate nuevamente y las porristas, estaba comenzando a rodar el espectáculo», expresó.

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Tras un emotivo minuto de silencio para todas las víctimas del terremoto en La Guaira y Caracas, indicó que comenzó el juego y «las cosas se volvieron locas muy rápido».

«Conseguí una malta bien fría y una arepa, chicos estaban tirando toneladas de chocolates. Tengo que decir que estaba completamente en shock. No hay otro país en el mundo que ame más el béisbol que Venezuela. No creo que sea posible ir a un partido como este y no estar super emocionado y lleno de energía. Terminaron ganando 10 a 1 increíble partido», expresó.