Neymar rompió el silencio ante los rumores: ¿Se retira o no de la selección de Brasil?

(EFE).- Neymar despejó cualquier duda y confirmó lo que ya anunció el pasado 5 de julio sobre el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey: su retirada definitiva de la selección brasileña.

Han sido cerca de 16 años al frente de la Canarinha en los que ha conseguido erigirse como el máximo goleador histórico de la Seleção, pero sin lograr su gran objetivo: ganar el Mundial.

«Mi momento en la selección brasileña… yo creo que ya pasó. Hice historia, estoy muy feliz. Viví muchas cosas. Di mi sangre, mi vida. Siempre luché por la Canarinha. Pero creo que no quiero más», dijo el ’10’ la madrugada de este miércoles en la zona mixta del estadio Vila Belmiro, tras clasificarse con el Santos para octavos de la Copa Sudamericana.

Dio carpetazo así a una campaña activa en redes sociales, apoyada por algunas leyendas como Ronaldo Nazário, pidiéndole que reconsiderase su decisión.

🚨🇧🇷 NEYMAR ANUNCIA SU ADIÓS A BRASIL 💔 «Creo que ya hice historia con la selección» 🗣️ «Di mi sangre, di mi vida y siempre luché por esta camiseta, pero siento que ya no quiero eso» pic.twitter.com/XzV0e5yyIz — Post United (@postunited) July 29, 2026

El atacante de 34 años debutó con la absoluta el 10 de octubre de 2010 y jugó su último partido el 5 de julio, cuando cayó eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega (1-2).

En ese partido, el exjugador del Barcelona y París Saint-Germain (PSG) marcó de penalti su gol número 80 con la ‘verdeamarela’. De nada sirvió. Erling Haaland fulminó a los de Carlo Ancelotti y ‘Ney’ terminó tendido sobre el terreno de juego en un mar de lágrimas.

«Comencé aquí y termino aquí. Ahora se acabó», manifestó fugazmente en el MetLife al canal GeTV, tras 130 partidos con la absoluta.

Paradójicamente, su debut y su adiós se produjo en el mismo escenario, el MetLife, aunque en circunstancias diferentes.

UN DEBUT PROMETEDOR

En 2010, ‘O menino Ney’ fue presentado como el sucesor de Pelé. Su irrupción en el Santos deslumbró al mundo. Con solo 18 años, muchos pidieron su convocatoria para el Mundial de Sudáfrica 2010.

El seleccionador Dunga, sin embargo, lo dejó fuera para decepción de medio país y Brasil cayó en cuartos ante Países Bajos.

Con Mano Menezes debutando en el banquillo, Neymar defendió por primera vez a su país en un amistoso contra Estados Unidos.

El arranque fue prometedor. ‘Ney’ salió de inicio y abrió el marcador de cabeza. Lo celebró con los brazos en alto y una sonrisa. Pato marcó después el definitivo 2-0.

La afición brasileña se frotaba las manos con su nueva joya. Pero sus buenas actuaciones no se tradujeron en los títulos esperados.

SIN MUNDIAL, NI COPA AMÉRICA

Neymar igualó a Pelé disputando cuatro Mundiales: Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. Pero ‘O Rei’ ganó tres. Neymar, ninguno.

En 2014, se fracturó una vértebra en cuartos contra Colombia, siendo uno de los mejores jugadores del torneo, y se perdió el humillante 7-1 de Alemania en ‘semis’.

En Rusia y Catar, Bélgica y Croacia detuvieron su camino en cuartos.

Este año tuvo un papel testimonial. Su convocatoria fue toda una sorpresa porque llegó lesionado y estuvo de baja durante el primer mes de concentración.

Neymar, que llevaba sin defender la absoluta 981 días por culpa de un sinfín de lesiones, solo tuvo unos minutos en la última jornada de la fase de grupos ante Escocia, cuando Brasil ya ganaba 3-0, y una media hora contra Noruega.

Tampoco tuvo suerte en la Copa América. Participó en tres: 2011, 2015 y 2021. Su mejor resultado fue la final de 2021, que perdió 1-0 ante la Argentina de Lionel Messi en el Maracaná.

En la edición centenario de 2016, en EE.UU., no jugó porque priorizó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, colgándose la medalla de oro, su mayor logro junto con la Copa Confederaciones de 2013.

Ya en 2019, con Brasil como anfitrión, se perdió la triunfante campaña de su selección tras lesionarse en un amistoso preparatorio. Tampoco estuvo en la de 2024 por problemas físicos.

Su declive en la Canarinha coincidió con la decadencia de su carrera a nivel de clubes. Protagonizó el fichaje más caro de la historia, al dejar el Barcelona por el PSG, pero en 2023, en una decisión sorprendente, eligió el proyecto multimillonario del Al-Hilal.

Las lesiones redujeron su aventura saudí a siete partidos. En enero de 2025 volvió a casa, al Santos, para recuperar la confianza y prepararse de cara a un Mundial que terminó en nada.

Su futuro ahora es incierto. Envuelto en numerosas polémicas, desde acudir a torneos de póker hasta reprender a sus compañeros de vestuario de malos modos, termina contrato con el Santos en diciembre próximo.

EFE