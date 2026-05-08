Mundial 2026 tendrá tres inauguraciones, estos son los artistas que participarán

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés) quiere que el Mundial 2026 sea completamente memorable y está preparando, por primera vez en la historia del torneo, que haya tres inauguraciones.

El Mundial 2026 es el primero que cuenta con tres anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Ante este escenario, la FIFA confirmó que habrá ceremonias de apertura en los partidos inaugurales de estas selecciones.

A esto se sumarán una serie de espectáculos especiales por el 4 de julio, día se conmemorará el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. No hay mayores detalles sobre estos eventos.

La FIFA decidió inaugurar este Mundial por todo lo alto con un despliegue que busca destacar a las tres naciones anfitrionas. El torneo comenzará el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

DETALLES DE LAS CEREMONIAS

La primera ceremonia se llevará a cabo en el Estado Azteca en el debut de México en el Mundial. El espectáculo cuenta con una mezcla de estilos con Maná, Alejandro Fernández, Belinda y Los Ángeles Azules, junto a la sudafricana Tyla.

La segunda inauguración será el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en donde Estados Unidos enfrentará a Paraguay. Katy Perry será la figura de la ceremonia y estará acompañada por Future, Sanjoy, LISA y Blackpink.

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Este mismo día se hará la tercera ceremonia en el BMO Field de Toronto, en donde se disputará el Canadá contra Bosnia y Herzegovina. Los artistas serán Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara.

El mundo del fútbol se mantiene expectante al comienzo del Mundial, que concluirá con la gran final el 19 de junio en el MetLife Stadium de Nueva York, en donde uno de los 48 participantes escribirá su nombre en los libros de historia.