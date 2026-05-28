Mundial 2026: La escandalosa y fraudulenta estrategia en estadio de la final que destaparon fiscales de EEUU

Cuando solo restan dos semanas para el Mundial 2026, fiscales de Estados Unidos destaparon escandalosa estrategia fraudulenta en uno de sus estadios sede, «sobre las prácticas de venta de entradas de la FIFA».

De acuerdo con medios locales, fueron fiscales generales de Nueva York y de Nueva Jersey los que anunciaron este miércoles, 27 de mayo, la apertura de una investigación.

Lo que se detalló, es que la justicia de ambos estados solicitó a la FIFA información sobre la venta de entradas, especialmente en lo relativo a los ocho partidos programados en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, cerca de Nueva York, incluida la final del 19 de julio.

Las fiscales generales Letitia James y Jennifer Davenport indicaron que algunos aficionados habrían recibido asientos de una categoría inferior a la que habían seleccionado originalmente, quedando así ubicados en condiciones menos favorables dentro del estadio de lo previsto.

Asimismo, animaron a los residentes de Nueva York y Nueva Jersey a presentar sus denuncias ante los organismos de protección al consumidor y las autoridades contra el fraude de sus respectivos estados, si consideran que han sido afectados.

«Artículos de prensa recientes indican que los aficionados podrían haber sido inducidos a error sobre la ubicación de los asientos que compraban», indicó James y Davenport en un comunicado.

«Las declaraciones públicas de la FIFA, así como la puesta a la venta de las entradas, podrían haber contribuido al aumento desmesurado de los precios», agregaron.

NO ES EL PRIMER LLAMADO DE ATENCIÓN

A mediados de mayo, el fiscal general de California, Rob Bonta, había solicitado explicaciones al organismo rector del fútbol por posibles «prácticas comerciales engañosas», a partir de una investigación publicada por The Athletic.

Paralelamente, distintos colectivos de aficionados expresaron su descontento por los altos precios de las entradas para apoyar a sus selecciones en la gran cita futbolística.

Por su parte, la organización Football Supporters Europe (FSE) acusó recientemente a la FIFA de «extorsión» y de una «traición monumental».

¿CUÁL FUE LA RESPUESTA DE FIFA?

A principios de mayo, el organismo declaró que su política de precios incluía «una amplia gama de niveles tarifarios y categorías», ajustados a la demanda del mercado para cada encuentro. Esto, respecto al precio de las entradas.

Asimismo, en abril, la FIFA también respondió al reporte de The Athletic. Se señaló que los planos de los estadios presentados en el momento de la compra, y modificados posteriormente, eran lo suficientemente «orientativos».

Además, el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este mismo miércoles cualquier incidente con las entradas para asistir al Mundial.

«La Copa del Mundo es formidable. Es el mayor éxito que han tenido jamás en términos de venta de entradas. Nunca habían visto algo venderse tan rápido», aseveró Trump.