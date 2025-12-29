Deportes

Maluma revela que sufrió estrés y depresión tras el nacimiento de su hija: «El posparto lo viví yo»

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura

El popular cantante Maluma reveló hace pocos días que sus primeros momentos de paternidad fueron sumamente difíciles, llegando a experimentar depresión y mucho estrés tras el nacimiento de su hija, París.

Contents

La vida de Maluma cambió completamente el 9 de marzo de 2024, cuando su pareja, Susana Gómez, dio a luz. Desde un principio, el cantante se mostró entusiasmado por la llegada de su primera hija.

Leer Más

Messi se lesiona y enciende las alarmas en Argentina a pocos días del inicio del Mundial
Messi se lesiona y enciende las alarmas en Argentina a pocos días del inicio del Mundial
Deyna Castellanos deja Europa para ir a EEUU y convertirse en la jugadora mejor pagada en la historia de esa liga
Jugador de Oklahoma City Thunder se desplomó en pleno partido de la NBA y todo quedó grabado

A pesar de su emoción inicial, Maluma reconoció en su pódcast que los primeros meses de paternidad no fueron como esperaba. En ese sentido, confesó que comenzó a sentir ansiedad y depresión.

Maluma habló con su tía, Yudi Arias, en el programa y explicó cómo fue el primer año de paternidad. «Fue en diciembre y enero, fue algo muy chimba (genial o bueno), que por ejemplo, yo no sentí una tristeza extrema», dijo el cantante.

Maluma reconoció hace pocos meses que sufrió depresión, aunque no reveló detalles. Foto: cortesía

A pesar de la felicidad que sentía por la llegada de su hija, Maluma reconoció que no todo fue perfecto. «Era angustia, preocupación y miedo a la muerte. Y acaba de nacer París y toda la vuelta se revolcó, el posparto todo lo viví yo», añadió.

MALUMA SENTÍA UN «HUEQUITO EN EL ESTÓMAGO»

Mientras que Maluma pasaba por este mar de emociones, su pareja se encontraba tranquila y dando su mejor versión durante la maternidad. El cantante no dudó en destacar la situación en la que se encontraba la madre de París.

«Susi, plena, como si nada, como toda una princesa. Yo le pregunté: ‘¿Usted no siente nada? ¿Usted no está sintiendo como angustia, como un huequito en el estómago?‘, y nada», acotó Maluma.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FOTOS: NATALIA LAFOURCADE CONFIRMÓ EL NACIMIENTO DE SU PRIMER HIJO JUNTO AL VENEZOLANO JUAN PABLO LÓPEZ-FONSECA

Aunque pueda parecer sorprendente, la depresión posparto no es exclusiva de la madre. Especialistas han documentado que el padre también puede sentir distintas emociones por este gran cambio y, en algunos casos, es necesario buscar ayuda profesional.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro pero que la llamada fue infructuosa
Trump dice que habló «muy recientemente» con Maduro pero que la llamada fue infructuosa
Venezuela
Las espeluznantes fotos de un hombre que fue hallado colgando de un poste de alta tensión en Ciudad Bolívar
Sucesos
La conmovedora historia de los novios venezolanos que murieron en Tenerife: Amaban a los animales y las motos
Mundo