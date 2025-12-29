Maluma revela que sufrió estrés y depresión tras el nacimiento de su hija: «El posparto lo viví yo»

El popular cantante Maluma reveló hace pocos días que sus primeros momentos de paternidad fueron sumamente difíciles, llegando a experimentar depresión y mucho estrés tras el nacimiento de su hija, París.

La vida de Maluma cambió completamente el 9 de marzo de 2024, cuando su pareja, Susana Gómez, dio a luz. Desde un principio, el cantante se mostró entusiasmado por la llegada de su primera hija.

A pesar de su emoción inicial, Maluma reconoció en su pódcast que los primeros meses de paternidad no fueron como esperaba. En ese sentido, confesó que comenzó a sentir ansiedad y depresión.

Maluma habló con su tía, Yudi Arias, en el programa y explicó cómo fue el primer año de paternidad. «Fue en diciembre y enero, fue algo muy chimba (genial o bueno), que por ejemplo, yo no sentí una tristeza extrema», dijo el cantante.

A pesar de la felicidad que sentía por la llegada de su hija, Maluma reconoció que no todo fue perfecto. «Era angustia, preocupación y miedo a la muerte. Y acaba de nacer París y toda la vuelta se revolcó, el posparto todo lo viví yo», añadió.

MALUMA SENTÍA UN «HUEQUITO EN EL ESTÓMAGO»

Mientras que Maluma pasaba por este mar de emociones, su pareja se encontraba tranquila y dando su mejor versión durante la maternidad. El cantante no dudó en destacar la situación en la que se encontraba la madre de París.

«Susi, plena, como si nada, como toda una princesa. Yo le pregunté: ‘¿Usted no siente nada? ¿Usted no está sintiendo como angustia, como un huequito en el estómago?‘, y nada», acotó Maluma.

Aunque pueda parecer sorprendente, la depresión posparto no es exclusiva de la madre. Especialistas han documentado que el padre también puede sentir distintas emociones por este gran cambio y, en algunos casos, es necesario buscar ayuda profesional.