Magallanes despidió a Eduardo Pérez: ¿Quién será el mánager interino?

Los Navegantes del Magallanes anunciaron que Eduardo Pérez ya no será el mánager del equipo tras el mal inicio de temporada que ha tenido el equipo en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Según un comunicado, la decisión fue tomada «por mutuo acuerdo».

«La directiva y la gerencia deportiva agradecen a Pérez su labor durante el último año al frente del equipo y le desean el mayor de los éxitos en su próximo camino dentro del béisbol profesional», acotó el equipo.

«Estamos muy agradecidos con Eduardo por todo su aporte, por su caballerosidad y por su profesionalismo. Fue una persona genuina que se entregó al cien por ciento con el Magallanes», dijo Federico Rojas, gerente deportivo de los Navegantes.

Ante esto, Magallanes indicó que su lugar lo asumirá, de manera interina, Mario Lissón, quien fungía como coach de banca.

El anuncio se dio luego de la derrota 10-4 contra los Bravos de Margarita en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Y es que con este resultado, ‘La Nave’ encadenó su tercera derrota y dejó su récord en 5-11, en el último lugar de la tabla de clasificación.

Los demás miembros del cuerpo técnico se mantendrán en sus cargos, reseñó la LVBP. Entre ellos, Darwin Marrero como coach de pitcheo, Ender Chávez como coach de bateo, Endy Chávez en la primera base, Ramón Borrego en la tercera base, Roberto Espinoza como coach de calidad, Clemente Álvarez como coach de receptores y Miguel Socolovich como coach de bullpen.