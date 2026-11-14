Luto en el baloncesto venezolano: Falleció uno de los integrantes de los recordados «Héroes de Portland»

El baloncesto venezolano se encuentra de luto tras confirmarse la tarde de este sábado el fallecimiento de Omar Alejandro Walcott Roberts, a los 61 años de edad. El recordado «Amo y Señor de los Tableros» formó parte de la histórica selección nacional conocida como los «Héroes de Portland» en 1992 y dejó una huella imborrable en los tabloncillos del país.

Su deceso se produjo luego de librar una valiente batalla contra un cáncer de pulmón de células pequeñas, enfermedad que le fue diagnosticada meses atrás y por la cual se encontraba recibiendo sesiones de quimioterapia en Estados Unidos.

Durante ese difícil proceso, Walcott mantuvo el espíritu guerrero que siempre lo caracterizó en la cancha, recibiendo múltiples muestras de solidaridad por parte de excompañeros, fanáticos y toda la familia del deporte venezolano.

TRAYECTORIA EN EL BALONCESTO VENEZOLANO

El exjugador inició su recorrido profesional en 1991 con Marinos (entonces de Oriente). Con el conjunto naval disputó ocho temporadas y fue pieza fundamental para conquistar los campeonatos de 1991, 1993 y 1998.

Tras su exitoso paso por el oriente del país, defendió otros uniformes históricos del circuito rentado. Entre 1999 y 2001 formó parte de Cocodrilos de Caracas, logrando sumar un nuevo anillo de campeón a su palmarés en el año 2000. Posteriormente estuvo con Gaiteros del Zulia, desde 2002 hasta su retiro de los tabloncillos en 2009.

LEGADO Y RETIRO DE DORSAL

El impacto de Walcott en Marinos de Oriente quedó inmortalizado en el año 2015, cuando la directiva de la organización le rindió un homenaje oficial en el Gimnasio Luis Ramos al retirar su emblemático dorsal número 24.

Durante su estadía con el «Acorazado», disputó un total de 314 compromisos, dejando promedios vitalicios de 14,04 puntos, 9,11 rebotes y 3,53 asistencias por encuentro, cifras que lo consolidan como uno de los referentes históricos de la franquicia y del baloncesto venezolano.