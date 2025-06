Lo que dijo el futbolista paraguayo tras ser acusado por «injuria racial» al venezolano Miguel Navarro

El futbolista paraguayo, Damián Bobadilla, rompió este jueves silencio tras ser acusado por la policía brasileña de una presunta «injuria racial» contra el defensor venezolano Miguel Navarro durante un juego de Copa Libertadores.

El escándalo estalló en la noche del 28 de mayo, cuando el Sao Paulo disputaba un partido ante Talleres de Córdoba, equipo de Navarro. Supuestamente, el paraguayo llamó «venezolano muerto de hambre» al defensor criollo, quien rompió en llanto en el campo.

Tras ser imputado, Bobadilla afirmó que el incidente no pasó de un «exabrupto» entre jugadores. «Lo que pasó fue lo que sucede en todos los partidos. En todos. En todos hay discusiones, insultos», dijo al portal GE.

Bobadilla dijo que habló con Navarro tras el incidente y el venezolano le confesó que «no quería que las cosas sucedieran así, con las repercusiones que se generaron».

«También me pidió disculpas porque él también me había ofendido, y entendió que no tenía intención de ofender sus orígenes. Él me provocó primero. Dijo ‘Boludo, hijo de put*‘. Y yo le respondí ‘Venezolano de mierda‘, y no de muerto de hambre», acotó Bobadilla.

CASO CONTRA BOBADILLA

A casi dos semanas del incidente, Bobadilla, futbolista del Sao Paulo, declaró el miércoles ante la Policía Civil. El futbolista de 23 años fue imputado de «injuria racial», a pesar de que pidió disculpas Navarro poco después del partido.

La ley brasileña establece que este delito se aplica por una ofensa a la dignidad de una persona por su raza, etnia, color o nacionalidad. Es considerado un delito grave y establece penas de entre 2 y 5 años en prisión.

Rodrigo Correa Baptista, delegado del Departamento de Represión de Delitos de Intolerancia Deportiva, afirmó que la investigación está en una etapa avanzada. Además, subrayó que Bobadilla «no aportó nada».

«La versión de la víctima, Miguel Navarro, es corroborada por otros testigos. Bobadilla no presentó ningún testigo que pudiera restar credibilidad a la que tenemos de los otros testigos, jugadores de Talleres», indicó.

Las autoridades presentaron la acusación contra Bobadilla y ahora esperan que sea procesado por la justicia. «Ahí es la segunda etapa. La primera es con la policía, la segunda es con el poder judicial y el Ministerio Público», agregó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA FOTO: DANI ALVES SE VISTIÓ DE VINOTINTO Y ENVIÓ MENSAJE A LOS VENEZOLANOS

Ante la ola de críticas, Bobadilla alegó que fue «ofendido primeramente con un poco de desprecio». Igualmente, pidió disculpas a Navarro por «reaccionar mal» y aseguró que «nunca tuvo la intención de discriminar a nadie».

El Sao Paulo defendió a Bobadilla y aseguró que tenía un buen historial disciplinario. Talleres, equipo en el que juega Navarro, elevó el caso a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), la cual puso en marcha un proceso disciplinario.