La Vinotinto comienza un nuevo ciclo futbolístico en un amistoso con Trinidad y Tobago

(EFE).- La selección de fútbol venezolana comenzará un nuevo ciclo bajo el mando de Oswaldo Vizcarrondo, que tiene la vista puesta en probar jugadores para consolidar una nueva idea de juego, en el amistoso de la FIFA Series 2026 este viernes ante Trinidad y Tobago, que se jugará en Uzbekistán.

En la convocatoria de la Vinotinto destaca Salomón Rondón y Luis ‘Cariaco’ González, las figuras de mayor experiencia dentro de la selección venezolana.

Igualmente, Vizcarrondo llamó a destacados como Jon Aramburu, de la Real Sociedad, el mediocampista Telasco Segovia, del Inter Miami, y tendrá ausencias como la de Yangel Herrera, también del equipo español, por lesión.

El pasado 17 de marzo, el seleccionador explicó en una rueda de prensa que su idea es «generar ciertas rotaciones» para valorar al jugador en competición y «consolidar una idea de juego».

VIZCARRONDO AL FRENTE DE LA VINOTINTO

En enero pasado, Vizcarrondo fue ratificado como técnico de la Vinotinto, luego de asumir el cargo de manera temporal tras la destitución del argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, al no cumplir con el objetivo de clasificar a Venezuela a su primer mundial de fútbol.

El exjugador es acompañado en el cuerpo técnico por el brasileño Cleber Xabier como primer asistente. Por el uruguayo Óscar Ortega como preparador físico, así como por el colombiano Néstor Mario Marín como preparador de porteros.

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En el historial, Venezuela domina la serie ante Trinidad y Tobago con dos triunfos y un empate, todos en amistosos internacionales.

Por su parte, Trinidad y Tobago buscará levantar cabeza luego de ser eliminada del Mundial 2026. Y de ser vencida en un amistoso ante Bolivia el pasado 15 de marzo.

Los dirigidos por Derek King quedaron fuera de la Copa Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá tras un empate ante Jamaica. Esto en la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf.

Alineaciones probables:

Venezuela: José Contreras; Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu, Teo Quintero, Diego Osío; Jefferson Savarino, Telasco Segovia, David Martínez, Keiber Lamadrid; Salomón Rondón, Alejandro Marquéz.

Trinidad y Tobago: Denzil Smith; Alvin Jones, Aubrey David, Justin García, Triston Hodge; Andre Rampersad, Nathaniel James, Neveal Hackshaw, Real Gill; Levi García, Reon Moore.

Estadio: Pakhtakor Markaziy stadion (Uzbekistán).

Hora: 15.00 local (10.00 GMT).

EFE