La sanción que deberá cumplir Cristiano Ronaldo tras su polémica salida de la concentración de Portugal

El futbolista Cristiano Ronaldo fue sancionado con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración de la selección de Portugal.

Así lo anunció este lunes el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

Vale recordar que Cristiano Ronaldo, de 41 años, abandonó de forma abrupta la concentración de su selección el pasado 30 de septiembre debido a desacuerdos con el seleccionador, Jorge Jesús.

Según Cristiano, el motivo del conflicto fue que Jesús le hizo calentar durante media hora y luego no le sacó al campo.

LA SANCIÓN A CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo recibe la sanción mínima por el abandono de la actividad con las selecciones, entre uno y seis meses. Aunque la máxima en este caso se reduciría a tres, ya que el delantero ha admitido su culpa.

El exjugador del Real Madrid, que actualmente milita en el Al Nassr saudí, quedó suspendido el 30 de septiembre, fecha en la que abandonó la concentración. Ante esto, ya se ha cumplido 19 días y solo le quedan 11 días.

Posteriormente, Ronaldo le dijo al presidente de la Federación, Pedro Proença, que no se encontraba «en condiciones anímicas para seguir integrado».

Con información de EFE