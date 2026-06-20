La ‘maldición’ de la estatua de Rocky en el Mundial y lo que hicieron los aficionados de Brasil para evitarla y ganarle a Haití

Los aficionados brasileños, que visitaron el Museo de Arte de Filadelfia antes del partido de su selección contra Haití en el Mundial de 2026, se negaron a posar con la famosa estatua de Rocky Balboa y, todo, por una presunta «maldición».

De acuerdo con medios locales, los seguidores de la selección de Brasil decidieron no colocarle prendas de ropa a la estatua de Rocky Balboa, por miedo a activar la maldición que habría costado la derrota de Ecuador ante Costa de Marfil.

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Como se recodará, la selección ecuatoriana cayó el pasado fin de semana por 1-0 ante Costa de Marfil gracias a un gol de Amad Diallo en los minutos finales del primer encuentro de ambas oncenas en el marco de la actual Copa del Mundo.

¿CÓMO SE ORGANIZARON PARA «EVITAR LA MALDICIÓN»?

El resultado fue suficiente para que grupos de aficionados brasileños, como el Movimiento Verde y Amarillo, difundieran mensajes en redes sociales advirtiendo a sus compatriotas que no colocaran ninguna prenda de Brasil sobre la estatua de Rocky.

«¡Está totalmente prohibido poner una camiseta de Brasil en la estatua de Rocky en Filadelfia!», rezaba el texto difundido en Instagram y otras redes sociales.

«Innumerables equipos de fútbol americano (no de fútbol, la misma maldición, deporte diferente) han vestido la estatua de Rocky con sus colores y han perdido», se agregó.

🇧🇷🔥 ¡Brasil evita la maldición de Rocky! Después de lo que le pasó a Ecuador, esta vez nadie se atrevió a decorar la estatua en Filadelfia 👀 📺 Sigue toda la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por Telemundo y Peacock #MundialTelemundo #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6d2901kWHF — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 18, 2026



Y continuaron: «Ecuador vistió a Rocky el fin de semana pasado. ¿Coincidencia? Lamentablemente, la historia dice que no. ¡Filadelfia está deseando recibirte! (pero Rocky no necesita tu kit)».

La estatua de Rocky, convertida en uno de los símbolos más reconocidos de Filadelfia, recibe cerca de cuatro millones de visitantes cada año. Mientras algunos consideran la supuesta maldición una simple coincidencia, otros prefieren no arriesgarse.

Es el caso de los aficionados brasileños, quienes hicieron caso a la advertencia durante la tarde de este jueves, y decenas de ellos simplemente se colocaron frente a la estatua y levantaron los brazos en señal de triunfo, tal como lo hacía Rocky después de tantas peleas.