La impactante cifra que repartirá la Champions League esta temporada a los equipos participantes

Este jueves se realizó el sorteo de la Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo. Para esta temporada, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) repartirá una cifra récord entre los equipos participantes.

De acuerdo a medios deportivos, la UEFA cuenta con 2.470 millones de euros a repartir entre los 36 equipos clasificados. Se trata de una cifra nunca antes vista en la máxima competición europea de clubes.

Tan solo por el hecho de participar en la fase de liga de la Champions, los equipos tienen asegurados 18,6 millones de euros. Se trata de un importante aumento respecto a los 15,6 millones garantizados en la edición 2024-2025.

Igualmente, los equipos pueden obtener mayores ingresos gracias a los bonus por su coeficiente UEFA y el «market pool». A esto se sumarán los beneficios que puedan obtener por sus resultados en la primera fase.

INGRESOS A LOS EQUIPOS

La UEFA precisó que los premios económicos son un importante incentivo en las Champions League. Por cada victoria en la fase de liga, los equipos obtendrán 2,1 millones de euros, mientras que el empate brindará 700.000 euros.

Por otra parte, la UEFA también estableció un premio adicional por la posición en la clasificación, con montos de entre 700.000 y 10 millones de euros. Así pues, los equipos pueden obtener decenas de millones durante la primera fase del torneo.

Los equipos que lleguen a los octavos de final recibirán 11 millones de euros, los cuales se elevarán a 12,5 millones en cuartos y 15 millones en semifinales. El subcampeón obtendrá 18,5 millones, mientras que el campeón recibirá 25 millones.

La fase de liga de la Champions comenzará el 16 de septiembre y concluirá el 28 de enero del próximo año. Finalmente, la gran final se disputará en el Puskás Arena, en Budapest, el 30 de mayo.