La hija de Luis Aparicio aclaró rumores sobre el fallecimiento de nuestro Salón de la Fama

La hija del exbeisbolista venezolano Luis Aparicio desmintió este sábado los rumores que circulaban en las redes sobre la muerte de su padre, quien es el único representante criollo en el Salón de la Fama de las Grandes Ligasen Cooperstown.

«Yo, Karen Aparicio Llorente, hija de Luis Aparicio Montiel, único venezolano en el Salón de la Fama de la MLB, y de Sonia Llorente, hago uso del presente medio para invalidar la noticia irresponsable publicada el día de hoy, informando sobre el fallecimiento de mi papá», escribió en un corto comunicado emitido a través de sus redes sociales.

Asimismo, instó a los medios de comunicación a confirmar este tipo de noticias antes de hacerla pública.

«Es válida la oportunidad para hacer un llamado de atención a los medios que sin confirmar publiquen noticias delicadas y de mal gusto. Que generan malestar en el seno de la familia», enfatizó Aparicio Llorente.

«CANTANDO GAITAS EN BARQUISIMETO»

Por su parte, el periodista deportivo especializado en beisbol, Efraín Zavarce, también desmintió la noticia.

«Don Luis Ernesto Aparicio Montiel está cantando gaitas en Barquisimeto, me cuenta su hijo Nelson Manuel», escribió el comunicador en su cuenta de X (Twitter).

«Nuestro miembro del Salón de la Fama permanece tranquilo y en compañía de su esposa Sonia, como ha sido desde 1956», agregó.

De esta manera se zanjan los rumores de una muerte que hubiese significado un gran golpe para el deporte nacional y los amantes de la pelota criolla, al ser considerado Aparicio como uno de los mejores peloteros en la historia del beisbol local y ser nuestro único inmortal en Cooperstown.