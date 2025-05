La espeluznante lesión que sufrió el venezolano Oswaldo Cabrera en pleno partido de los Yankees, lo sacaron en ambulancia

El infielder venezolano de 26 años, Oswaldo Cabrera, sufrió una impactante lesión en la pierna izquierda durante el juego del lunes de los Yankees de Nueva York en el T-Mobile Park.

La jugada ocurrió en la parte alta del noveno, cuando Cabrera corrió desde tercera base tras un elevado de sacrificio de Aaron Judge. El jugador se deslizó con agresividad para evitar el toque del receptor Cal Raleigh y logró anotar.

Sin embargo, al intentar frenar y regresar para tocar el plato, ya que se había pasado unos pasos, su tobillo izquierdo se torció de forma alarmante. Aunque logró estirarse y tocar el home con la mano, ya estaba lesionado.

A Yankee trainer without hesitation places a towel over Oswaldo Cabrera’s ankle. Both staffs knew immediately the seriousness of the injury. pic.twitter.com/vNfIsykQxU

Inmediatamente, Cabrera quedó tendido en el suelo sin moverse. El personal médico ingresó rápidamente al terreno mientras el silencio se apoderaba del estadio.

Minutos después, una ambulancia accedió directamente al campo y lo trasladó hasta un centro médico.

“Creo que todos entienden que fue una situación bastante seria”, expresó el manager Aaron Boone. “Estamos orando por nuestro muchacho y esperando lo mejor, confiando en que está en buenas manos”.

Compañeros como Aaron Judge se agruparon en el plato, visiblemente afectados por lo ocurrido. “Que se haya lesionado en una jugada como esa dice mucho del tipo de persona que es”, dijo el capitán de los Yankees. “Es un juego en el que teníamos una buena ventaja, y él seguía luchando hasta el último out. Todos aquí nos sentimos muy mal, porque sabemos cuánto trabaja”.

Thoughts and prayers for Yankees young standout Oswaldo Cabrera.

🙏🙏🙏

An awful scene in Seattle. Hoping for the best — Oswaldo always smiles while on and off the field.pic.twitter.com/5Br7MjsUz8

