IMÁGENES SENSIBLES: Exjugador de baloncesto de Brasil le dio una brutal golpiza a su novia, todo ocurrió en un ascensor

Un exjugador de baloncesto en Brasil le propinó una golpiza a su novia en un ascensor que casi acaba con su vida. El video no tardó en hacerse viral y causar indignación en todo el país debido a la brutalidad del ataque.

Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 años, fue arrestado. De acuerdo con la policía los hechos ocurrieron en el condominio donde vive la víctima, en Natal, estado de Rio Grande do Norte.

La agresión sucedió cerca de las 4 de la tarde en el barrio Ponta Negra, al sur de la capital. Las imágenes del ataque, captadas por la cámara del ascensor, muestran a la pareja discutiendo antes de que la puerta se cierre y el atacante arremeta contra la mujer con una serie de golpes.

Los investigadores contabilizaron más de 60 puñetazos dirigidos al rostro de la víctima, quien terminó con el rostro completamente ensangrentado. La mujer sufrió múltiples fracturas en la cara y la mandíbula, y tendrá que someterse a una cirugía reconstructiva.

La víctima, se trata de una mujer de 35 años oriunda de Río de Janeiro, quien mantenía una relación intermitente con Cabral desde hacía unos dos años. Su identidad no fue divulgada por las autoridades.

Según la policía, ambos participaban en una reunión social en el condominio cuando se produjo una discusión. «Estaban haciendo una barbacoa, una reunión de amigos. Fue entonces cuando él le pidió ver su celular. Ella le mostró el suyo y le dijo que los mensajes no eran nada especial, solo sus propias palabras. Fue entonces cuando él se puso celoso y quiso hablar con ella», explicó la delegada Victoria Lisboa, de la Comisaría de la Mujer de Natal en declaraciones recogidas por G1.

Testigos aseguran que durante la discusión, Igor arrojó un celular a la piscina. Posteriormente, tomó el ascensor para retirar sus pertenencias, momento en que la mujer lo siguió para intentar conversar. Fue entonces cuando se produjo el ataque.

DETENCIÓN DEL EXJUGADOR DE BALONCESTO

La cámara de seguridad del ascensor registró la agresión en tiempo real. El portero del edificio, al ver la escena, alertó a otros residentes y pidió ayuda. Al llegar a la planta baja, lograron contener al agresor hasta que llegó la policía.

Según las autoridades, la víctima permaneció dentro del ascensor a pesar de la insistencia de su pareja en que se fuera. “Sabía que me iba a golpear. Así que no salí del ascensor. Empezó a golpearme y dijo que me iba a matar”, escribió la mujer en una nota dirigida a los agentes, ya que no podía hablar por sus lesiones.

Igor fue presentado en audiencia de custodia y se dictó prisión preventiva en su contra. Fue trasladado al sistema penitenciario del estado y será acusado de intento de feminicidio. Además, se dictó una medida de protección en favor de la víctima.

La mujer nunca había solicitado una orden de alejamiento contra él, aunque en el formulario nacional de evaluación de riesgos declaró que había sufrido un empujón previo.

Tras el ataque, la joven acudió a redes sociales para agradecer el apoyo recibido. “Es un momento muy delicado y necesito concentrarme en mi recuperación. Gracias a todos mis amigos que son mi red de apoyo en este momento”.

Aunque Igor declaró no tener antecedentes, la policía encontró reportes donde aparece involucrado en peleas. En uno de esos casos, habría golpeado a amigos durante una reunión en una vivienda de Caicó, en el interior de Rio Grande do Norte.