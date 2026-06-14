¡Históricas! Venezuela irá por primera vez al Mundial de Baloncesto Femenino U-19, así se clasificaron

La selección femenina de baloncesto de Venezuela selló un boleto histórico hacia la Copa Mundial FIBA U-19 Femenino de China 2027, después de que las jugadoras consiguieran derrotar a la anfitriona México con un marcador de 80-69 en los cuartos de final del certamen internacional.

«Por primera vez en la historia, una selección femenina jugará un mundial de baloncesto en la categoría 5×5. Será nuestra quinta Copa del Mundo en formativas», celebró con orgullo la Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) a través de su cuenta oficial de Instagram.

Gracias a este triunfo, las venezolanas también accedieron a las semifinales del torneo AmeriCup U-18, que tiene como sede la ciudad de Irapuato. El combinado nacional medirá sus fuerzas contra la selección de Estados Unidos este domingo 14 de junio a las 9:00 pm, según el horario de Venezuela.

¡EL PRIMER MUNDIAL FEMENINO! 🤩🔥 Nuestra #FuerzaVinotinto se metió en las semifinales de la FIBA AmeriCup U18 Femenina y conquistó un boleto a la Copa del Mundo U19, por primera vez en la historia. 👏 ¡ENORMES! 💪🏀🇻🇪🔝 pic.twitter.com/cmCt3oWFGP — #FuerzaVinotinto🇻🇪 (@FuerzaVT) June 14, 2026

Durante la primera etapa de la FIBA AmeriCup U18 Femenino 2026, la escuadra venezolana aseguró el segundo lugar dentro de las clasificaciones del Grupo A. En esa instancia inicial, las atletas sudamericanas compartieron la zona de competencia junto a las delegaciones de Canadá, República Dominicana y Puerto Rico.

ASÍ FUE LA TRAVESÍA PARA LOGRAR EL BOLETO AL MUNDIAL

Las criollas firmaron un debut exitoso el pasado 9 de junio al dominar al equipo de República Dominicana con un contundente resultado de 77-60. La racha ganadora del equipo continuó el 10 de junio, fecha en la que superaron con autoridad a Puerto Rico con una pizarra final de 84-65.

Por su parte, el seleccionado de Canadá frenó el invicto nacional el 12 de junio al imponerse de manera categórica con un marcador de 104-51. Pese a sufrir ese duro tropiezo, el conjunto de Venezuela avanzó firmemente a los cuartos de final gracias a los puntos acumulados como sublíder de su grupo.

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La jornada del sábado 13 de junio definió por completo a los cuatro semifinalistas del continente que representarán a la región en el próximo Mundial. Estados Unidos y Canadá obtuvieron sus respectivos pases directos desde la fase de grupos gracias a su rendimiento perfecto en la cancha.

Finalmente, la selección de Argentina atrapó el tercer boleto del día al aplastar a República Dominicana con un cómodo resultado de 86-51. Venezuela completó el selecto grupo de clasificadas tras dejar en el camino a las mexicanas por 80-69, desatando la celebración de todos los amantes del baloncesto en el país.