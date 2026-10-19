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Haciendo historia: Wanda Rodríguez se convirtió en la primera mujer umpire principal en un juego de la LVBP

Dianny Burrafato
Dianny Burrafato
2 Min de Lectura

Wanda Rodríguez de 23 años, se convirtió en la primera mujer como umpire principal en la historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, en el juego entre Tigres de Aragua y Tiburones de La Guaira.

La joven, quien nació en Mérida, ya había hecho historia hace un año cuando debutó como árbitro de tercera base en un Cardenales-Tiburones en Barquisimeto.

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Wanda ha estado bajo la mirada de referentes de la profesión como Manuel González, primer arbitro criollo en llegar a las Grandes Ligas.

EL LIDERAZGO NO TIENE GÉNERO  

La árbitra venezolana ha estado en torneos internacionales como la Serie del Caribe Kids y la Dominican Summer League.

En una entrevista previa, Rodríguez confesó que no contemplaba esta carrera cuando asistía a los talleres del Venezuela Umpire Camp: «Esto es un viaje, porque nunca en mi vida pensé que iba a ser árbitro», comentó.

Su debut se produjo en la zafra 2025-2026, específicamente el 18 de octubre de 2025, durante un duelo entre Tiburones y Cardenales de Lara.

Wanda Rodríguez reiteró la importancia de la preparación continua para alcanzar sus metas y seguir rompiendo paradigmas en un deporte que, cada vez más, reconoce y destaca el talento femenino, dando otra óptica en el juego.

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