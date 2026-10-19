Haciendo historia: Wanda Rodríguez se convirtió en la primera mujer umpire principal en un juego de la LVBP

Wanda Rodríguez de 23 años, se convirtió en la primera mujer como umpire principal en la historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, en el juego entre Tigres de Aragua y Tiburones de La Guaira.

La joven, quien nació en Mérida, ya había hecho historia hace un año cuando debutó como árbitro de tercera base en un Cardenales-Tiburones en Barquisimeto.

Wanda ha estado bajo la mirada de referentes de la profesión como Manuel González, primer arbitro criollo en llegar a las Grandes Ligas.

Wanda Rodríguez acaba de marcar un hito sin precedentes al consagrarse como la primera mujer en ejercer el rol de Chief Umpire en toda la historia de la LVBP. Video contenido de deportestiburon https://t.co/8Ye2IqiXwa — Marvin Mijares | Sports Journalist (@MarvinBeisbol) October 18, 2026

EL LIDERAZGO NO TIENE GÉNERO

La árbitra venezolana ha estado en torneos internacionales como la Serie del Caribe Kids y la Dominican Summer League.

En una entrevista previa, Rodríguez confesó que no contemplaba esta carrera cuando asistía a los talleres del Venezuela Umpire Camp: «Esto es un viaje, porque nunca en mi vida pensé que iba a ser árbitro», comentó.

Su debut se produjo en la zafra 2025-2026, específicamente el 18 de octubre de 2025, durante un duelo entre Tiburones y Cardenales de Lara.

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Wanda Rodríguez reiteró la importancia de la preparación continua para alcanzar sus metas y seguir rompiendo paradigmas en un deporte que, cada vez más, reconoce y destaca el talento femenino, dando otra óptica en el juego.