Futbolistas colombianos se solidarizaron con Venezuela, esto dijeron tras su empate con Portugal

(EFE).- Los futbolistas colombianos Luis Díaz y Richard Ríos enviaron este sábado un mensaje de solidaridad a Venezuela por los devastadores terremotos que azotaron el país suramericano el pasado miércoles y que han dejado 1.430 personas muertas.

«Muchísima fuerza para ellos. (Espero) que salgan de todo esto, que no va a ser nada fácil», dijo el atacante del Bayern Munich en la zona mixta posterior al empate con Portugal en el Mundial FIFA 2026.

Su compañero y centrocampista en la selección Richard Ríos también expresó sus condolencias y llamó a unirse «porque no es algo fácil por lo que está pasando; es algo que se nos sale de las mano».

«Estamos con ellos, que no se sientan solos, de parte de la selección», agregó Ríos.

Al menos 1.430 personas han muerto por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el pasado miércoles en la zona costera del país suramericano.

El más reciente parte de víctimas lo comunicó el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien informó además que hay 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas, la mayoría en el estado La Guaira, el más afectado por los terremotos, por lo que fue declarado zona de desastre y militarizado por el Gobierno. EFE