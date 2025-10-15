Filtraron inesperados detalles del estado de salud de Michael Schumacher tras accidente de 2013

El piloto Michael Schumacher, una leyenda del automovilismo y siete veces campeón de la Fórmula 1, se encuentra en el centro de las miradas luego de que trascendieron nuevos detalles sobre su estado de salud.

Schumacher se encuentra alejado de la vida pública tras un grave accidente de esquí en 2013. A más de una década del siniestro, trascendió a la prensa un nuevo testimonio desde su círculo más íntimo.

El periodista francés Stéfan L’Hermitt, del diario L’Équipe, indicó que en el último año se dieron «avances importantes» en la condición de Schumacher. En ese sentido, confirmó que habría una aparente evolución en su estado de salud.

«Habría firmado un casco para una campaña benéfica», dijo el periodista, según información cercana a Schumacher. Se trata de la primera acción atribuida al piloto desde su grave accidente.

SCHUMACHER «PODRÍA ESTAR MEJORANDO»

El estado de Schumacher ha generado gran intriga entre los fanáticos del automovilismo. Las últimas informaciones surgieron hace casi un año, cuando fue visto en la vida de su hija y «solo se comunicaba con los ojos».

Aunque reveló ciertos avances, el periodista francés buscó matizar sus declaraciones al aclarar: «Diría que no está bien, pero podría estar mejorando». Igualmente, recordó que no hay datos verificables sobre las capacidades de comunicación de Schumacher.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿GESTO NOBLE O POLÉMICO? EL DRAMÁTICO FINAL DEL IRONMAN 2025 FEMENINO QUE CAUSÓ CONTROVERSIA EN REDES

Producto de un grave accidente en 2013 en los Alpes franceses cuando estaba esquiando, Schumacher sufrió un traumatismo craneal grave. Pasó seis meses en coma y, desde entonces, ha necesitado atención médica en su hogar.

Schumacher lleva más de una década fuera de los focos y vive en una finca de Mallorca junto a su esposa. Su familia ha mantenido un gran hermetismo y tan solo tienen acceso amigos de máxima confianza.