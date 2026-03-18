Euforia en las calles: Así celebraron los venezolanos el primer Clásico Mundial de Béisbol

(EFE).- Miles de venezolanos celebraron este martes en las calles de Caracas y otras ciudades la victoria por 3-2 de su selección sobre la de Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol en Miami, que fue transmitido en pantallas gigantes en distintas plazas de la capital.

Gritos, aplausos, música y grupos de percusión se escucharon en distintos puntos de la capital, como la plaza Francia en el este y la plaza de los Museos en el oeste, donde las alcaldías organizaron eventos para que la población viera en vivo el juego, disputado en el estadio LoanPark.

VENEZUELA ES CAMPEÓN MUNDIAL ⚾️ La Plaza Alfredo Sadel se desborda de felicidad 🇻🇪 pic.twitter.com/ENHMGBOGvU — Darwin González (@darwingonzalezp) March 18, 2026

«Merecemos esta victoria para demostrarle al mundo que somos verdaderamente gente de bondad, de amor y de calidad de juego, que no somos los que nos están pintando en el extranjero», dijo a EFE Gerardo Olivier, profesor de educación física, mientras celebraba la victoria venezolana en la plaza de los Museos.

Olivier reconoció sentirse «achicopalado (triste)» cuando Estados Unidos empató el juego en el cierre de la octava entrada, pero decidió confiar en su equipo.

11:40pm. Así está Altamira tras el triunfo de Venezuela, ante EEUU, en el Clásico Mundial de Beisbol pic.twitter.com/LchQYLXpZM — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) March 18, 2026

Aseguró que este triunfo demuestra que los venezolanos son gente que tiene «un corazón dispuesto a luchar».

LA FELICIDAD EN VENEZUELA

Josefina Taide, visiblemente emocionada, dijo a EFE que estaba «demasiado feliz» y agradeció a Dios por el triunfo de los venezolanos.

Pasadas las 12am, así seguía la gente celebrando, en Altamira (Caracas), el triunfo de Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/xQJXXd50Bt — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) March 18, 2026

Caravanas de motoristas y vehículos recorrieron varias zonas de Caracas ondeando la bandera nacional, mientras los fanáticos celebraron en las calles bailando tambor, una danza típica venezolana de tradición africana, que también han bailado los jugadores de la selección en los distintos juegos disputados durante el torneo.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez decretó este miércoles como ‘día de júbilo nacional’ no laborable, con excepción de los trabajadores de «servicios esenciales».

#Video #PulsoRegional #Guárico En San Juan de los Morros fanáticos salieron a celebrar en caravana el triunfo de la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. 🎥 Cortesía pic.twitter.com/dGqLssmyAF — 🟣Qué Pasa en Venezuela (@QPEV_) March 18, 2026

Asimismo, invitó a la población a participar en un «gran concierto», sin dar detalles sobre el evento.

La oposición encabezada por la premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, también celebró la victoria venezolana y felicitó a la selección por su primer Clásico Mundial de Béisbol, que obtuvo tras vencer 2-3 a Estados Unidos.

Avenida Sucre de Maracay. Vuelta un culo pic.twitter.com/i3R9ou4bnJ — Tigreros Oficiales (@tigrerosoficial) March 18, 2026

Fue la primera clasificación de Venezuela a la final de un Clásico Mundial de Béisbol, luego de vencer el lunes en la semifinal a Italia, dirigida por el venezolano Francisco Cervelli, una victoria que unió a los venezolanos, sin distingo de inclinación política o cargo, para sumarse a las felicitaciones.

EFE