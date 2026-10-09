Estalló la polémica: El cruel comentario de Cristiano Ronaldo sobre el físico de un reportero que lo había criticado

El escándalo tras la salida de Cristiano Ronaldo de los entrenamientos de la selección de Portugal siguen dando de qué hablar.
En el programa británico Talk SPORT, se indicó que el astro del fútbol se burló sobre el aspecto físico del comentarista Simon Jordan luego de que este cuestionara su vínculo con el periodista Piers Morgan, quien es un amigo personal del futbolista.
La controversia se originó cuando el comentarista británico acusó al famoso presentador Piers Morgan de mantener una relación complaciente y carente de objetividad con el delantero del Al-Nassr.
Lejos de quedarse callado, Morgan le mostró el video del debate al astro luso y leyó la inesperada respuesta que recibió en su teléfono durante el programa Football Uncensored: «Ese rubio… dile que deje de usar bótox. Parece una manzana». La revelación desató las risas de los panelistas en el set y el video rápidamente se hizo viral.
🚨 What did Cristiano Ronaldo say to Piers Morgan about Simon Jordan?
🤣🍎 «That blonde guy – tell him to STOP with the botox. He looks like an apple!»
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— Sports Uncensored (@SportsUncensrd) October 7, 2026