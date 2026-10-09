Estalló la polémica: El cruel comentario de Cristiano Ronaldo sobre el físico de un reportero que lo había criticado

El escándalo tras la salida de Cristiano Ronaldo de los entrenamientos de la selección de Portugal siguen dando de qué hablar. En el programa británico Talk SPORT, se indicó que el astro del fútbol se burló sobre el aspecto físico del comentarista Simon Jordan luego de que este cuestionara su vínculo con el periodista Piers Morgan, quien es un amigo personal del futbolista. La controversia se originó cuando el comentarista británico acusó al famoso presentador Piers Morgan de mantener una relación complaciente y carente de objetividad con el delantero del Al-Nassr. Lejos de quedarse callado, Morgan le mostró el video del debate al astro luso y leyó la inesperada respuesta que recibió en su teléfono durante el programa Football Uncensored: «Ese rubio… dile que deje de usar bótox. Parece una manzana». La revelación desató las risas de los panelistas en el set y el video rápidamente se hizo viral.

🚨 What did Cristiano Ronaldo say to Piers Morgan about Simon Jordan? 🤣🍎 «That blonde guy – tell him to STOP with the botox. He looks like an apple!» 📺 https://t.co/WBJJTyemij @piersmorgan | @cristiano | @sjopinion10 https://t.co/Vhr4FfuMy9 — Sports Uncensored (@SportsUncensrd) October 7, 2026 LA POLÉMICA CON CRISTIANO RONALDO

Según reseñó el medio Infobae , los ataques de la prensa se desprenden del reciente abandono del jugador de la concentración de su selección nacional. , los ataques de la prensa se desprenden del reciente abandono del jugador de la concentración de su selección nacional.

El atacante dejó los entrenamientos tras un fuerte quiebre con el director técnico Jorge Jesus, alegando que el estratega rompió un pacto de caballeros al no darle minutos ante Noruega.

El bando del futbolista acusó al entrenador de traición por no cumplir una pauta acordada previamente.

El inesperado desplante del «Bicho» dividió de forma tajante las opiniones de los exfutbolistas históricos . Por un lado, la leyenda lusa Antonio Simões criticó el egocentrismo del atacante al recordar que astros como Pelé o Eusébio jamás exigieron tratos preferenciales en los camerinos .

Por el otro lado, el brasileño en Romário justificó la molestia al considerar que el jugador fue menospreciado por el cuerpo técnico . El destino de la estrella en el combinado nacional permanece bajo un escenario de total incertidumbre.

A pesar de la sanción administrativa que pueda imponerle la federación local, el jugador no prevé un retiro definitivo de las canchas internacionales. El atacante solicitó ser juzgado bajo los reglamentos comunes y prometió que organizará uno o más partidos de homenaje para despedirse formalmente de toda la fanaticada portuguesa.