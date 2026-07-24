Escándalo en el fútbol: Jugó en el Mundial y lo detuvieron por consumo de sustancias ilícitas mientras manejaba

El futbolista Cristian Volpato, quien disputó el Mundial 2026 con la selección de Australia, se encuentra envuelto en un gran escándalo, luego de que fuera detenido por manejar a exceso de velocidad bajo el efecto de las drogas.

La Policía del estado de Nueva Gales del Sur informó este viernes de la captura de Volpato, de 22 años. De acuerdo a medios australianos, el futbolista del Sassuolo, de la Seria A italiana, fue interceptado en dos ocasiones durante la última noche en la ciudad de Sídney.

El primer incidente ocurrió cerca de las 11 de la noche, cuando Volpato circulaba por encima del límite de velocidad y unos agentes lo retuvieron. Gracias a que el control de alcoholemia dio negativo, se libró con una multa.

Volpato, en lugar de regresar a su hogar, siguió manejando su BMW Coupé por el mismo sector. A la 1 de la madrugada, fue interceptado, una vez más, circulando a 109 km/h en una zona limitada a 60 km/h.

DETENCIÓN DE VOLPATO

En la segunda ocasión, los agentes optaron por hacer un control de drogas, el cual dio positivo para cocaína. En tal sentido, Volpato fue detenido en el puente Anzac de Sídney y trasladado a una comisaría cercana.

«Se le ha suspendido el permiso de conducir internacional durante seis meses, lo que le priva del derecho a conducir en Nueva Gales del Sur», afirmó la policía. Se desconoce si hay cargos contra Volpato.

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Tony Basha, entrenador que formó a Volpato y mentor del futbolista, dijo que el futbolista niega haber consumido drogas. «Afirma con insistencia que no la ha tocado (..) Está conmocionado. Yo también, se trata de una acusación grave», acotó.

Volpato nació en Sídney y dio sus primeros pasos futbolísticos en ese país, antes de partir hacia Italia. Aunque representó a La Azurra en categorías inferiores, optó por jugar para Australia y disputó tres partidos en el último Mundial.