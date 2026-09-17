El comentario viral de Omar Vizquel tras muerte de Juan Vené, quien nunca le dio su voto para el Salón de la Fama

El expelotero venezolano Omar Vizquel envió un mensaje de condolencia luego de la muerte de Juan Vené, el recordado periodista venezolano que nunca le dio su voto para el Salón de la Fama.

«Bueno señor se nos fue Juan Vené y he recibido más mensajes por la muerte del señor que por mi mismo cumpleaños. La verdad que la gente creía que con el voto de Juan Vené yo iba a tener la oportunidad de entrar al Salón de la Fama y no es así. Acuérdense que él nada más votaba una sola vez. Que no lo hizo fácil para muchos de nosotros, sí es verdad. Fue un tipo que con sus comentarios duros y severos a lo mejor hizo las cosas mucho más difíciles, hablando sobre las oportunidades de los venezolanos», comentó Vizquel.

«Pero bueno, cada uno tiene una opinión y hay que respetar no solo la de él, sino la de cada una de las personas que tienen la oportunidad de votar al Salón de la Fama. Fueron comentarios muy irrespetuosos los que me mandaron y la verdad no lo veo muy cordial en ese sentido», añadió.

Asimismo, hizo un llamado a no solo recordarlo por eso, sino por su destacada carrera. «Quiero aprovechar para mandarle mi sentido pésame a los familiares del señor Juan Vené, a su familia, a sus hijos y amigos más cercanos. Es una lástima. Debo admitir que yo fui uno de sus fanáticos de sus crónicas al empezar mi carrera del béisbol, aquel show que se llamaba ‘Esta semana en el béisbol’. Es más, hasta lo grababa y después lo repasaba y lo veía. Tenía cintas y cintas de su show», comentó.

«Así que creo que es una lástima que se vaya con la imagen que hoy en día muchos de los venezolanos tienen hacia él. La verdad que fue uno de los cronistas más destacados en la década de los 80 al ayudar a Luis Aparicio, quizás a David Concepción, pero bueno, mi respeto para él. Nunca argumenté sobre sus decisiones y que descanse en paz», concluyó Vizquel.