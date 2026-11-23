Momentos de caos se vivieron al concluir el partido entre las selecciones de Colombia y Marruecos en el Mundial de Talla Baja, cuando los jugadores se vieron involucrados en una batalla campal en plena cancha.

El partido quedó empatado 1-1, luego de que Colombia anotara de tiro libre en la última jugada. El resultado satisfactorio para la selección sudamericana, que derrotó la semana pasada 2-0 a Estados Unidos.

De acuerdo a medios internacionales, la batalla campal se desató en los festejos del combinado colombiano. Algunos jugadores celebraron en la cara de sus rivales, caldeando los ánimos entre el plantel marroquí.

En redes sociales circularon videos en los que se puede ver a los jugadores enfrascados en una batalla campal en el campo. En apenas unos segundos, los empujones e insultos pasaron a golpes y patadas.

POLICÍA CONTUVO A LOS JUGADORES

La situación siguió escalando, a pesar de la intervención de los cuerpos técnicos y la terna arbitral. Todo llegó hasta un punto que en que funcionarios policiales tuvieron que ingresar a la cancha para contener a los jugadores.

Tras varios minutos de violencia desatada en el campo, la batalla se disolvió y los jugadores retornaron a los vestidores. Igualmente, testigos grabaron la pelea y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

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La gresca ocurrió en la segunda edición de la Copa del Mundo de fútbol para personas de talla baja, disputada en Marruecos. Con 16 selecciones, el torneo inició el 21 de noviembre y la final está pautada para el 30 del mismo mes.