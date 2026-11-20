La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, participó este viernes en una actividad con los campeones del Clásico Mundial de Béisbol y les agradeció por la «victoria» que le dieron a la ciudadanía al levantar el título.

Rodríguez encabezó la actividad en el Estadio Forum de La Guaira. Estuvieron presentes varios de los integrantes de la selección de Venezuela, quienes compartieron con niños en el diamante.

«Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a nuestros campeones mundiales. Porque el 24 de marzo, cuando Venezuela todavía estaba sumida en la tristeza, en la incertidumbre, le entregaron una victoria a nuestro pueblo como nunca antes nos habíamos sentido», dijo Rodríguez.

La mandataria también destacó la «humildad» de los jugadores y su «solidaridad al abrazar al pueblo de La Guaira», la entidad más afectada por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

«TOMEN LOS SUEÑOS DE ESOS ÁNGELES»

Rodríguez recordó que alrededor de 80 niños de los Criollitos de Venezuela fallecieron en la tragedia natural de junio. En tal sentido, pidió a los jugadores «que tomen los sueños de esos ángeles y los conviertan en realidad».

«Yo espero que ese ejemplo que ustedes hoy dan, recoja también los sueños de esos 80 ángeles que estuvieron en el terreno, que le golpearon a una pelota, que tomaron un bate, que tomaron un guante», acotó.

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De igual forma, afirmó que «los estamos esperando desde marzo», cuando levantaron el título. «Gracias por lo que le han dado a nuestro país; han sido bálsamo, han sido alegría trayendo estas victorias mundiales», concluyó Rodríguez.

Los jugadores llegaron a Venezuela en la noche del jueves y tienen varias actividades agendadas hasta el domingo, 22 de noviembre. Además de una caravana por Caracas, recibirán el Premio Luis Aparicio y participarán en la inauguración del Paseo de la Fama de Campeones.