VIRAL: José Altuve cumplió el sueño de una niña que sobrevivió 16 horas bajo los escombros

José Altuve, junto a Omar López y Javier Bracamonte, le enviaron un emotivo mensaje de aliento a la niña Abigail Gonçalves, de 11 años, quien pasó 16 horas bajo los escombros en La Guaira y quedó huérfana de padre y madre, y además murió su abuela.

Días atrás, desde la cama del hospital donde se está recuperando tras la operación en una de sus piernas, Abigail había expresado su deseo de recibir un saludo de parte de Altuve. Este video llegó hasta el jugador de los Astros de Houston, quien además sumó al saludo a sus colegas.

«Hola Abigail te habla José Altuve, me encuentro con Omar López y Javier Bracamonte, te queremos mandar un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga, que tengas una fuerte recuperación. Quiero que sepas que estamos contigo y gracias por todo tu apoyo, no solo a mí, sino por ser una buena fanática del béisbol», expresó el pelotero.

Reciénteme la niña pasó por quirófano para intentar recuperar la movilidad de su pierna. Sin embargo, su recuperación ha sido mucho más difícil de lo esperado.