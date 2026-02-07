EN VIDEO: Así desfiló el esquiador venezolano Nicolás Claveau-Laviolette en los Juegos Olímpicos de Invierno

La delegación de Venezuela, compuesta por un único deportista, el esquiador Nicolás Claveau-Laviolette, se hizo presente en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d’Ampezzo 2026.

El histórico Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) fue el escenario de la ceremonia. Luego de que pasaron la mayor parte de las delegaciones, desfilaron Claveau y Guillermo Racero, su entrenador y jefe de la misión venezolana.

Durante casi 30 segundos, Claveau estuvo ondeando la bandera venezolana frente a las cámaras del mundo entero. Racero, mientras tanto, también tenía el uniforme y llevaba un pequeño cartel que decía «Venezuela».

Claveau, nacido en Caracas y criado en Canadá, participará en esquí de fondo y será el único representante venezolano en los Juegos Olímpicos. Se trata de la primera ocasión en que Venezuela participa en esta disciplina.

EL DEBUT DE CLAVEAU

El venezolano debutará en los Juegos Olímpicos el próximo martes, 10 de febrero, en la prueba de sprint 1.5 km. Posteriormente, el 13 del mismo mes, estará presente en la competencia de 10 km en el Estadio de Esquí de Fondo de Tesero.

Claveau y Racero se alojarán en la Villa de Predazzo, Milán, uno de los seis complejos habilitados para los deportistas en estos Juegos Olímpicos. El caraqueño será la primera persona en llevar la bandera de Venezuela desde Sochi 2014.

Venezuela participó por primera ocasión en los Juegos Olímpicos de Invierno en Nagano 1998. Contó con representación en Salt Lake City 2002 (cuatro clasificados), Turín 2006 y Sochi, aunque lleva 12 años sin estar en la competición.