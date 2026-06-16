¿El último baile juntos? La inesperada respuesta de Cristiano Ronaldo sobre jugar con Messi

El futbolista portugués, Cristiano Ronaldo, realizó una inesperada confesión sobre el argentino Lionel Messi, tras muchos años en los que fueron rivales.

Durante la rueda de prensa previo al debut de Portugal en el Mundial 2026, Ronaldo fue consultado sobre la posibilidad de participar en un partido y jugar al lado del propio Messi.

«Nunca se sabe, el tiempo está allí, yo tengo 40 años, pero yo digo nunca puedo decir de esta agua no beberé, pero es muy difícil», contestó.

EL CARIÑO DE CRISTIANO RONALDO POR ARGENTINA

Sin embargo, aseguró que tiene «mucho cariño» por Argentina, ya que su pareja Georgina Rodríguez es de ese país.

«Mi mujer es argentina así que como no se puede tener un cariño muy especial, pero te puedo decir que nunca he ido a Argentina, pero quiero ir. Tengo mucho cariño por los argentinos y tengo cariño también por Messi es la verdad», comentó.

Asimismo, sostuvo que fueron rivales durante muchos años. «Yo me recuerdo que Messi no hablaba nada de inglés y yo le traducía cuando nos explicaban las galas y lo que teníamos que hacer. Yo tengo un cariño por él, porque siempre me trató bien y me respetó mucho», expresó.