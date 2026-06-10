«El sueño es mayor que cualquiera de nosotras»: Habló Deyna Castellanos tras la histórica clasificación al repechaje del Mundial 2027

La futbolista venezolana, Deyna Castellanos, señaló que se encuentra muy feliz tras anotar el gol que le permitió a la Vinotinto femenina hacer historia y clasificar por primera vez al repechaje del Mundial, que se disputará en Brasil en 2027.

«Tenía la sensación de que iba a marcar gol, pero al final también me imaginé situaciones que estuviera mano a mano con la portera y que una compañera mía estuviera en mejor posición. Hoy (martes) no se trataba de quién hiciera el gol sino cómo íbamos a sacar este partido adelante porque el sueño es mayor que cualquier cosa y que cualquiera de nosotras, pero la verdad estoy muy contenta», expresó durante una entrevista tras el partido.

Destacó que para las jugadoras de la Vinotinto «no existía otro resultado que sumar». En ese sentido, sostuvo que se preparó mucho para dar su mejor versión en ese juego.

«A pesar de la situación en la que estuve en el club, yo estuve preparándome mucho individualmente, más allá de los entrenamientos del equipo, porque para mí lo más importante en este momento es la selección y necesitaba llegar bien a este partido porque era todo o nada», expresó.

🫶🇻🇪 «Hoy me sentía como la mejor Deyna. Estuve haciendo trabajo extra individualmente para llegar bien a este partido. Toda Venezuela se merece esta felicidad sentimos en este momento». — Deyna Castellanos tras la clasificación de Venezuela al Repechaje mundialista. #LNF pic.twitter.com/rjEEaCVXiM — Mundo Pelota (@mundopelotanet) June 10, 2026



Asimismo, manifestó sentirse orgullosa del trabajo que hicieron todas en el equipo para que «este sueño siga intacto».

DEYNA CASTELLANOS SE LO DEDICÓ A VENEZUELA

De igual forma, le dedicó esta clasificación al repechaje a su familia y Venezuela entera.

«Lo que vivimos en Uruguay, de que estuviéramos de visitantes pero que no se sintiera así. Había más venezolanos que uruguayos y nos sentimos en todo momento jugando como local y eso lo sentimos durante toda la Liga de Naciones. A donde fuéramos había más gente apoyándonos a nosotras que al equipo rival, y al final ellos fueron el jugador número 12 y se merecen esta felicidad que nosotras estamos sintiendo en este momento», sentenció.

🥹🇻🇪 Las lágrimas de Deyna Castellanos son las lágrimas de toda Venezuela ahora mismo. ‘Queen Deyna’ no pudo contener la emoción, tras llevar a la Vinotinto a estar a un paso de jugar su primer Mundial de mayores. Momentazo de desahogo con sus compañeras. 💛💙❤️ #LNF pic.twitter.com/FbZ5mUbQGr — Mundo Pelota (@mundopelotanet) June 10, 2026

El encuentro se llevó a cabo en el Estadio Centenario de Montevideo, en la capital uruguaya. Tras un gran paso por la Liga de Naciones Femenina, la Vinotinto estaba obligada a sumar ante Uruguay en la última fecha del torneo.

La selección saltó al campo liderada por Deyna Castellanos y Gabriela García. Aunque en el primer tiempo tuvieron varias oportunidades para adelantarse en el marcador, la Vinotinto no logró concretar ninguna chance de gol y el partido permaneció empatado.

La centrocampista uruguaya Pamela González complicó los planes de la Vinotinto al marcar el 1-0 a los 53’. El conjunto venezolano hizo varios cambios y la respuesta no se hizo esperar, puesto que Castellanos marcó un golazo al minuto 58, empatando el partido. El marcador se mantuvo 1-1 hasta el pitido final.

Las venezolanas atacaron continuamente, pero no lograron concretar la victoria. Igualmente, la derrota de Paraguay y el empate de Ecuador ratificaron la clasificación de la Vinotinto al repechaje.