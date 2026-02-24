¿El Mundial de fútbol en peligro tras violencia en México? Lo que dijo Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este martes que no hay «ningún riesgo» para la seguridad de los visitantes que acudan a Guadalajara, capital de Jalisco, una de las sedes del Mundial de Fútbol 2026.

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, grupos del crimen organizado sembraron el terror en la ciudad. Los antisociales quemaron vehículos, establecimientos y gasolinerías con casi total impunidad.

A pesar de que los organismos de seguridad se vieron doblegados en Jalisco, Sheinbaum aseguró que los visitantes cuentan con «todas las garantías, ningún riesgo».

Está previsto que México cuente con tres sedes para el Mundial, una en la capital y otras dos en Guadalajara y Monterrey.

La mandataria espera que este martes se «normalice» la actividad, especialmente en Jalisco, donde, añadió, hay «más presencia» de militares que trabajan «todos los días por la seguridad y la paz» en México.

#Atención Existen «todas las garantías» para que Guadalajara sea sede del Mundial 2026, dice la presidenta de México, Claudia Sheinbaum pic.twitter.com/PJyFRgpWZ9 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 24, 2026

Desde el pasado domingo 25 militares han muerto en enfrentamientos contra miembros del CJNG, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

PREOCUPACIÓN DE LOS INVITADOS

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) enviará una carta a la FIFA para pedir que se incrementen las medidas de seguridad para los partidos del Mundial 2026 que se jueguen en México.

«Vamos a enviar una misiva a FIFA para que se incrementen todas las medidas de seguridad. Nosotros también estamos tomando todas nuestras previsiones como delegación», dijo a los medios el presidente de la FBF, Fernando Costa.

El dirigente indicó que la FBF está «pendiente» y estará «al corriente de cualquier decisión que tome» la FIFA sobre un posible cambio de la sede para la repesca del Mundial.

«En base a las circunstancias y a la coyuntura, vamos a planificar una opción alternativa en caso de que FIFA tome alguna decisión diferente a la planificada para estos partidos de repechaje», agregó.

El próximo mes de marzo Bolivia tendrá que acudir a un repechaje que se jugará en las ciudades de Guadalajara y Monterrey. Bolivia deberá jugar el próximo 26 de marzo contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak por un cupo en el Mundial.