El mensaje viral con el que el periodista Manuel Rodríguez anunció el «cierre de una etapa» en el hipismo

El periodista Manuel Rodríguez anunció el sábado el «cierre de una etapa» como comentarista y analista de hipismo en las transmisiones de las carreras de caballos en el hipódromo La Rinconada, solo unos pocos días después de que Antonio «El Potro» Álvarez dejara la presidencia del INH.

«Hoy (sábado) decido cerrar una etapa muy bonita de mi vida laboral, un capítulo especial de mi profesión: la de comentarista y analista de Club Hípico, durante las transmisiones de las carreras en el hipódromo La Rinconada», expresó el comunicador en un mensaje en Instagram.

Señaló que la decisión no fue fácil, dado que estos 6 años «los disfrutó» al máximo. «Pero mi elección es poner pausa al periodismo hípico, a una época que comenzó con una llamada de María Alexandra Azar en 2020, en plena pandemia, aún yo viviendo en Margarita», agregó Manuel Rodríguez.

En ese sentido, agradeció a Azar y a la vida por «darme la oportunidad de ver la recuperación, crecimiento y estabilización de la industria hípica». También de «ser testigo de una gran gestión gerencial del señor Antonio Álvarez y ver cómo nuestro hipismo es actualmente referencia en la región».

«Fue muy bonito ser parte del regreso de las transmisiones de las carreras a la televisión nacional y asumí ese compromiso con la responsabilidad del caso», acotó.

«CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL HIPISMO»

Durante ese periodo, dijo Manuel Rodríguez, observó un «crecimiento sostenido de nuestro hipismo en todos los sectores». «Vimos aquí en Venezuela a los mejores jinetes del mundo y a una afición que respaldó semana a semana la transparencia y calidad del espectáculo», añadió.

Además, valoró el tiempo compartido «con tantas y tantas figuras, del pasado y del presente de nuestro hipismo, y el agradecimiento de los fanáticos, quienes día tras día en la calle al verme expresan: ‘nuestro hipismo, el que más nos gusta’, ‘cuál es la línea del gentío’, ‘Manuel, Manuel Rodríguez’, como dice Omar Khayam, ‘cuál es la línea de pantalones largos’, ‘vamos por los 6 de la fama’, ‘cuáles son los mejores trabajos’, entre otros».

«Y gracias a todos los que me acompañaron en este lapso, son los mejores de Venezuela, sin duda alguna», concluyó.

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REPORTERA WIL NARVAEZ TAMBIÉN SE DESPIDIÓ DEL INH

Por otra parte, la reportera Wil Narvaez también usó sus redes sociales para despedirse del INH.

«Hoy me despido de la pantalla que fue mi hogar y el puente hacia nuestra pasión: el hipismo venezolano. Me voy con el corazón lleno y la satisfacción del deber cumplido», escribió en su cuenta de Instagram.

Asimismo, dejó sendos mensajes a la afición y al equipo de producción que la acompañó en esta etapa de su carrera.

«Mi gratitud eterna a María Alexandra Azar por su guía impecable, y al Sr. Antonio Álvarez por creer en mi talento y darme el espacio para enaltecer el deporte de los reyes desde la mirada femenina. Gracias a mis colegas por la camaradería y al talento humano en general que hace posible este espectáculo», precisó.

«Los ciclos terminan, pero la pasión por los purasangre corre por mis venas y nos mantendrá siempre conectados», sentenció.