El escándalo con una jueza que provocó la anulación del juicio por la muerte de Maradona: ¿Qué pasará ahora?

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona fue anulado este jueves por el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, luego de que apartaran del proceso a la jueza Julieta Makintach, quien participó en la grabación de un documental sin autorización oficial.

En una audiencia que inició poco después del mediodía, los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso resolvieron que el proceso judicial vuelve a “foja cero”. La nulidad se basó en la participación de Makintach en la serie Justicia Divina, lo que generó una fuerte controversia por la exposición pública indebida de un juicio aún en curso.

«La Justicia no se mancha», expresó la jueza Di Tomasso al dar a conocer la resolución, parafraseando al propio Maradona. Su colega, Savarino, justificó la decisión alegando que no pueden continuar con el proceso quienes ya escucharon a «40 testigos y una imputada». Ambos aseguraron que el tribunal no puede reanudar el debate desde el mismo cuerpo judicial.

🔴 EL JUICIO POR LA MUERTE DE MARADONA ES NULO . Lo acaban de decidir los dos jueces que quedaron en pie . ¿Cómo sigue? Se resuelve ahora

El fiscal del caso, Patricio Ferrari, propuso reiniciar el proceso. «Queremos tres jueces nuevos y un juicio desde cero».

El abogado Rodolfo Baqué, defensor de la enfermera Dahiana Gisela Madrid, una de las siete personas acusadas de homicidio simple con dolo eventual, confirmó la decisión a Noticias Argentinas.

En la sala se encontraban los siete imputados: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el médico clínico Pedro Di Spagna, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el coordinador Mariano Perroni y Nancy Edith Forlini, jefa de Swiss Medical.

Luque, señalado como figura central del caso, llegó al tribunal en medio de empujones e insultos. A la salida expresó: “No se puede confiar en nadie”. Por su parte, el psicólogo Díaz describió la jornada como “muy triste”.

La anulación implica que los casi tres meses de audiencias y declaraciones quedan sin efecto. Testigos clave como Dalma, Gianinna y Jana Maradona, así como figuras del entorno cercano como Víctor Stinfale y las hermanas del astro, deberán volver a declarar.

🔴 SE DECLARÓ NULO EL JUICIO POR LA MUERTE DE MARADONA: HABLA LA FAMILIA »Tengo bronca y los odio», dijo Jana Maradona.

Con respecto a la jueza recibió una suspensión de 90 días por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Se la acusa de haber participado en las grabaciones de una miniserie inspirada en el juicio, sin autorización.

Además, el Tribunal informó que se remitirá el caso al Procurador General para que evalúe el accionar de Makintach, según lo estipulado en la Ley N.º 13.661 que regula el enjuiciamiento de magistrados.