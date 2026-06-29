El equipo de Messi en EEUU instaló estos puntos de recolección de donaciones para afectados por terremotos en Venezuela

El Inter Miami CF lanzó una campaña de recolección de insumos para los damnificados por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio, en una iniciativa que reúne a la Fundación Inter Miami CF, la ciudad de Doral y la organización Global Empowerment Mission (GEM).

El club, donde militan el argentino Lionel Messi y el venezolano Telasco Segovia, habilitó dos puntos de recolección desde el 26 de junio hasta el 3 de julio.

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El primero funciona en el Estadio Nu, junto a la tienda oficial del club, en horario de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., hora del este de los Estados Unidos.

El segundo opera en el costado noroeste del estadio Inter Miami CF, en Fort Lauderdale, con atención de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. bajo el mismo horario.

En un comunicado emitido el 25 de junio, el club destacó la necesidad de clasificar las contribuciones por categorías para garantizar una distribución eficiente.

Entre los artículos requeridos figuran alimentos no perecederos como proteína enlatada y agua, herramientas de trabajo, linternas, baterías, suministros médicos básicos, productos de higiene personal y artículos para bebés.

Desde Miami, juntos por Venezuela. 🇻🇪🩷 El plantel se sumó a la Jornada de Donaciones de la Fundación Inter Miami CF en apoyo a los afectados por los terremotos en Venezuela. 🔗 Más información aquí: https://t.co/J0qSDF6DyS pic.twitter.com/rSge0qH83f — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 29, 2026

CONDOLENCIAS AL PUEBLO VENEZOLANO

A través de sus redes sociales y otros canales oficiales, el Inter Miami extendió sus condolencias a las familias que reportaron parientes fallecidos.

También reafirmó su compromiso con la comunidad venezolana, tanto en el sur de Florida como en el resto del mundo.

«El Inter Miami CF expresar su apoyo y solidaridad con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles», expresó el departamento de comunicaciones.

Además, el club aseguró que los pensamientos de todo el personal de la institución deportiva permanecen con los damnificados por la tragedia.