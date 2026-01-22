El dramático momento en el que una recogepelotas se desmayó en pleno Abierto de Australia, esto hizo una tenista

Una recogepelotas se desmayó en pleno partido durante el Abierto de Australia, lo que obligó a detener el encuentro por varios minutos mientras le brindaban atención médica.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver como la joven se desmaya y se levanta rápidamente. Sin embargo, la tenista turca Zeynep Sonmez se dio cuenta de lo que ocurría y detuvo el partido para ir a ayudarla.

«Era más importante ser un buen ser humano que un buen jugador de tenis», comentó la deportista, que no dudo en sostenerla para llevarla hasta la sombra lejos del intenso calor que azota a Australia.

El incidente ocurrió mientras la oponente de Sonmez, Ekaterina Alexandrova, servía para el segundo set.

El juego se reanudó después de un retraso de seis minutos. «Estaba pasando un momento muy difícil. Decía que estaba bien, pero era evidente que no estaba bien», declaró Sonmez a BBC Sport.

«Entonces fui a agarrarla y le dije ‘siéntate y bebe algo, no estás bien’. Mientras caminábamos se desmayó, así que por suerte la agarré. Estaba temblando mucho», recordó.

«Fue solo mi instinto de ayudarla y creo que todos harían lo mismo. Me alegro de haber podido ayudar», añadió Sonmez, número 112 del mundo.

Con respecto al partido, Sonmez logró remontar y superar a la rusa Alexandrova 7-5 4-6 6-4.

Tras el juego, expresó su deseo de volverla a ver. «Si veo a la recogepelotas mañana o más tarde en el torneo, me encantaría hablar con ella», agregó.

La organización del torneo confirmó que la niña había recibido atención médica en el lugar antes de regresar a casa.