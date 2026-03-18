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El comentario viral de Maikel García tras ganar el MVP en el Clásico Mundial de Béisbol

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
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El pelotero venezolano Maikel García fue proclamado como el ‘MVP’ del Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras derrotar a Estados Unidos en la final.

Durante la entrega del premio, el jugador realizó un comentario que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

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«La próxima vez que hagan un ranking del Clásico Mundial, Venezuela es numero 1, el resto que se arreglen», afirmó García.

Asimismo, sostuvo que Venezuela salió a jugar «todos los días» por los 30 millones de venezolanos.

«Agradecido con Dios por esta oportunidad de hacer historia con este gran grupo. Nosotros salíamos a jugar todos los días por los 30 millones de venezolanos», comentó.

«Solo estaba pensando en que iba a hacer cuando ganáramos, sabía que íbamos a ganar ese juego, confiaba en mi cerrador y gracias a Dios se dio la victoria y pudimos darle la victoria al país», agregó el campocorto de los Kansas City Royals de la MLB.

De igual forma, Maikel García tuvo palabras de reconocimiento para el combinado estadounidense. En ese sentido, sostuvo que es un equipo repleto de talento «con los mejores jugadores del mundo», aunque indicó que Venezuela «tenía la confianza para derrotarlos».

«Eramos visitantes porque teníamos el uniforme gris pero realmente estábamos en casa», expresó tras destacar el gran apoyo de miles de aficionados que abarrotaron el LoanDepot Park de Miami.

Maikel García fue el jugador con más ‘hits’ logrados en el Clásico Mundial con 10 en 26 pasos por base, y registró un promedio de bateo de .385. En total registró siete carreras impulsadas y sumó un jonrón y tres bases robadas, reseñó EFE.

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