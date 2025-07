‘El Brujo’ Martínez habló del Mundial: «No duermo pensando en clasificar»

El centrocampista venezolano José ‘El Brujo’ Martínez habló sobre las aspiraciones de la Vinotinto de poder clasificar al Mundial 2026 y no pudo ocultar las ansias de llevar a la selección a la máxima cita del fútbol.

Martínez sostuvo una entrevista con el pódcast Nadie es Famoso, en donde fue interrogado sobre la posible clasificación. A pocas semanas de los últimos dos partidos de las eliminatorias, reconoció que «no duerme bien» por la ansiedad.

«Nada más duermo bien cuando tomo medicinas para dormir. Pero bueno y sano yo no duermo bien, yo me despierto en la noche como tres veces, pero solo pensando en poder clasificar al Mundial», dijo Martínez.

El venezolano está disputando la Serie A de Brasil con el Corinthians. Sin embargo, Martínez aseguró que su mente se encuentra enfocada en la selección. «Solo pensando en que llegue ese momento», añadió.

MARTÍNEZ: «LA GENTE LO PREGUNTA»

La Vinotinto disputará las últimas dos fechas ante Argentina (visitante) y Colombia (local) a principios de septiembre. Martínez aseguró que se mantiene expectante a que llegue este mes para conocer el futuro de la selección.

«Ya yo estoy jalando septiembre… No descanso bien. La gente en la calle lo único que pregunta es si vamos a clasificar al Mundial. Qué más no quiere uno como jugador… porque uno, clasificando al Mundial, se va a sentir súper bien», afirmó.

Igualmente, Martínez recordó que hay una posibilidad de que la Vinotinto no cumpla el sueño mundialista. «Si Dios no lo quiere y no clasificamos, ustedes lo van a sufrir una semana, nosotros lo vamos a sufrir toda la vida», apuntó.

El Brujo subrayó que los fanáticos deben «estar claros» que las aspiraciones son el séptimo puesto, el cual llevaría a la Vinotinto al repechaje. Para Martínez, el partido crucial será el último, ante Colombia en el Monumental de Maturín.