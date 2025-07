¿Diogo Jota no iba a exceso de velocidad? Filtraron nuevos detalles que podrían cambiar todo en la investigación

En medio de las investigaciones por la muerte del futbolista portugués Diogo Jota, del Liverpool, y su hermano André Silva, del FC Penafiel, un camionero que transitaba por la carretera aseguró que los fallecidos no iban a exceso de velocidad.

Estas declaraciones se oponen al informe preliminar de la Guardia Civil de España, que apuntó el exceso de velocidad como causa principal.

El testimonio del camionero portugués José Aleixo Duarte es clave en el caso, ya que él fue quien grabó las primeras imágenes del accidente. En declaraciones recogidas por el diario Correio Da Manhã, afirmó que el Lamborghini Huracán en el que viajaban los hermanos “circulaba a ritmo moderado” al adelantar su vehículo minutos antes del impacto. Duarte también resaltó el “mal estado” de la carretera, como posible factor determinante en el siniestro.

Otro testigo, el transportista José Azevedo, también grabó imágenes del automóvil en llamas y participó en los intentos de rescate. Ante las críticas por haber filmado la escena, Azevedo explicó que hizo lo posible por ayudar a los hermanos. “Filmé, me detuve, agarré el extintor e intenté ayudar, pero debido al impacto del accidente, no pude hacer nada”.

«La familia de Diogo Jota tiene mi palabra de que no iban con exceso de velocidad. Me adelantaron con total tranquilidad», dijo al tiempo que añadió que en ese momento no sabía quiénes eran las víctimas.

El informe oficial, elaborado por la Unidad de Tráfico de la Comandancia de Zamora, señala como causas probables el exceso de velocidad y problemas en una rueda del Lamborghini.

Azevedo, quien transita diariamente por esa vía, fue enfático en rechazar lo dicho en el informe de la investigación oficial. “Conduzco por esta carretera todos los días, de lunes a sábado, y sé que no sirve para nada. He visto verdaderas barbaridades de otros carros, pero ellos iban súper tranquilos”.

La investigación continúa abierta mientras las autoridades siguen analizando todas las pruebas disponibles, incluidas las declaraciones de los testigos y las imágenes captadas en el lugar del accidente.