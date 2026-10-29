¿De las canchas a la carnicería? El impactante video del doble de Lamine Yamal que causó furor en redes

Un joven que trabaja en una carnicería de Curumaní, Colombia, se ha vuelto viral en redes sociales por su increíble parecido con Lamine Yamal, la estrella del FC Barcelona.

El video muestra que el parecido físico del joven con el futbolista es tan impresionante que miles de fanáticos aseguran que el multiverso del fútbol es completamente real.

El insólito hallazgo fue captado por un cliente y en cuestión de minutos se transformó en un fenómeno viral.

Se parece o no ?

El doble Lamine Yamal está en Colombia https://t.co/zzD7hcohH4 — Luis Rincón Arguello 🇨🇴 (@Rincon001A) October 29, 2026

EL «FICHAJE« DE LA CARNICERÍA

El joven, que ya es toda una celebridad local, trabaja en una carnicería ubicada en el municipio de Curumaní, Colombia. No se trata de un parecido sutil: el carnicero tiene las mismas facciones, la misma sonrisa y el corte de cabello idéntico con mechones rubios que caracteriza al delantero español.

El creador del video no desaprovechó el momento y le lanzó una broma pesada mientras el joven atendía el mostrador: «¿Qué pasó, mi hermano? ¿Perdió el Clásico, renunció al Barcelona y se vino a vender carne?».

«Las mejores carnes, aquí en la carnicería Lamine Yamal«, dijo.

LAS REDES EXPLOTAN CON LOS MEMES

En las imágenes se nota al joven un poco apenado y sonrojado por la cámara, pero sin perder la simpatía mientras sigue picando los cortes de carne. La reacción de los internautas no se hizo esperar.

«Es idéntico. Pensé que Lamine se había buscado un segundo empleo de medio tiempo», dijo un usuario. Mientras otro acotó que «el Barcelona paga tan mal que a la joya le tocó rebuscarse en Colombia». Por su parte, otra persona comentó: «Separados al nacer, el parecido es de locos».

Mientras el verdadero Lamine Yamal sigue rompiendo récords en los estadios europeos, su clon colombiano ya se embolsó los aplausos y las risas en las redes.