Danry Vásquez rompió el silencio tras el video viral en el que golpeó a un rival en liga de México

El pelotero venezolano, Danry Vásquez, rompió el silencio y pidió disculpas a todas las personas afectadas tras la brutal agresión que llevó a cabo el pasado domingo durante un partido de la Liga de México.

«Quiero ofrecerles mis más sinceras disculpas por lo sucedido este domingo. Quiero disculparme de antemano con Rodolfo Amador por lo sucedido, con mis compañeros de los Toros de Tijuana, con la liga mexicana y con toda la afición», indicó el venezolano.

«Lo que hice estuvo muy mal. Reaccioné ante una acción que tomé como provocación y asumo completamente la responsabilidad por mis actos. Estoy aquí para dar la cara, reconocer mi error y aprender de él», añadió.

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En este sentido, reiteró su pesar por lo sucedido. «Estoy arrepentido de todo lo que pasó y les aseguro que estoy trabajando en mi persona para que algo así no vuelve a pasar. Asumo las consecuencias de mis actos. Amo este deporte, amo el béisbol y le debo mucho a este deporte. También le agradezco a la liga mexicana por todas las oportunidades que me han brindado».

«Sin más que decir, espero que acepten mis disculpas y de corazón muchas gracias», concluyó.

LA AGRESIÓN

El pasado domingo, Amador le hizo out al venezolano poniéndole el codo en el pecho y con mirada intimidante, a lo que Vásquez respondió dándole un puñetazo que lo mandó al suelo y luego lo pateó, antes de que empezara una trifulca.

La liga mexicana multó y suspendió de manera indefinida al venezolano, por lo que su futuro es incierto.

Por los Toros también sancionaron y multaron al lanzador Adonis Medina (cinco juegos) y el coach venezolano Luis Ugueto (dos juegos).

Asimismo, por parte del otro equipo hay cinco sancionados, aunque Rodolfo Amador se libró de sanción.

El inicialista Ryan Hernández, quien golpea por la espalda a Vásquez, recibió seis juegos de castigo y su respectiva multa. También están entre los sancionados el lanzador Wilmer Ríos (cuatro juegos), el coach Carlos Gastélum (tres juegos), el infielder Alan Trejo (dos juegos) y el también venezolano Jecksson Flores (un juego).