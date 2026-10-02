¿Culpa de Messi? La inesperada teoría detrás de la escandalosa huida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal

El astro del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, sacudió las plataformas digitales tras abandonar de forma sorpresiva la concentración de la selección de Poertugal en Dinamarca.

La repentina partida del atacante provocó un terremoto futbolístico que paralizó las actividades operativas de la federación y dejó en jaque al cuerpo técnico.

El delantero tomó la drástica decisión de marcharse en su avión privado tras protagonizar un fuerte enfrentamiento directo con el seleccionador Jorge Jesus. Por lo tanto, el polémico incidente inició una severa crisis institucional que divide las opiniones de la fanaticada internacional.

LA TRAICIÓN Y LAS MENTIRAS DEL ENTRENADOR JORGE JESUS

El entorno del atacante del Al Nassr reveló que el conflicto estalló debido a promesas incumplidas por parte del estratega del conjunto luso. Según fuentes allegadas al jugador, el timonel le había pedido disculpas en privado por dejarlo calentando media hora sin darle minutos en el partido anterior.

Sin embargo, el técnico cambió su postura en la rueda de prensa oficial y minimizó el peso del futbolista frente a las cámaras. Además, esta actitud pública provocó la furia del referente histórico, quien consideró la acción como una traición inaceptable.

LAS CONSECUENCIAS DEL TERREMOTO FUTBOLÍSTICO EN LOS MEDIOS

De acuerdo a lo reseñado por Infobae, diversos analistas comenzaron a formular hipótesis que vinculan colateralmente al astro argentino Lionel Messi con este suceso.

Expertos televisivos sugieren que el portugués no deseaba quedar relegado a un segundo plano mediático ante la gran despedida planificada que tendrá el rosarino con la Albiceleste el próximo 6 de octubre. En consecuencia, diarios europeos calificaron el hecho como una salida por la puerta de atrás que contrasta con el homenaje coordinado de su eterno rival.

A pesar de la victoria de la escuadra nacional ante Dinamarca, el panorama reglamentario para el veterano goleador de 41 años luce bastante complejo. El marco normativo disciplinario de la federación local estipula que abandonar una convocatoria sin autorización formal puede acarrear severas suspensiones competitivas de hasta seis meses. Por consiguiente, los directivos evaluarán las medidas administrativas en las próximas horas.

UNA TEORÍA DE CELOS Y COMPETENCIA ENTRE LEYENDAS

La llamativa hipótesis cobró fuerza tras las declaraciones del exjugador colombiano Víctor Hugo Aristizábal en las pantallas de televisión. El analista deportivo aseguró que el capitán luso decidió marcharse por la puerta de atrás para no quedar eclipsado ante los medios internacionales.

Además, esta teoría coincide con los masivos preparativos del partido homenaje de despedida que protagonizará el astro argentino en Buenos Aires. En consecuencia, los críticos afirman que la eterna competencia entre ambos influyó en el caótico desenlace del atacante del Al Nassr.