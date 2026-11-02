Crimen entre fanáticos del Zamora FC y Deportivo Lara conmociona al fútbol nacional

Un fanático del Zamora FC B fue asesinado a las afueras del estadio Agustín Tovar «La Carolina» en Barinas mientras hacía la cola para el juego contra el Deportivo Lara.

El hecho habría ocurrido a manos de seguidores del Deportivo Lara los cuales acudieron a la zona a pesar de que tenían prohibida la entrada al estadio por sus antecedentes de violencia.

El fanático, identificado como Luis Rafael López, acudió al estadio para apoyar a su equipo y recibió una gran cantidad de golpes e incluso puñaladas, que le terminaron causando la muerte en el lugar.

De acuerdo con lo reportado por Román Camacho, a pesar de la prohibición de ingresar al estadio, dos autobuses de fanáticos del Deportivo Lara arribaron hasta Barinas, al bajarse corrieron a atacar a los aficionados del Zamora.

En espera de la información oficial por las autoridades pertinentes. Lo que se maneja hasta el momento es que los hinchas visitantes emboscaron a UN fanático de Zamora. En este vídeo saltan la “zona de seguridad” con la intención de enfrentar a hinchas llaneros https://t.co/uJjRmNSav4 — Samuel Cuevas (@SamuelCuevas21) November 1, 2026

Tras el hecho suspendieron el partido. Además se pudo conocer que funcionarios del Cicpc detuvieron a 91 seguidores del Deportivo Lara los cuales fueron trasladados a la delegación municipal para identificar a los responsables del homicidio.

LA REACCIÓN DE LA FVF

La Federación Venezolana de Fútbol emitió un comunicado repudiando lo sucedido y aseguró que habrá «tolerancia cero contra la violencia».

«Ante la gravedad de lo sucedido, la FVF se mantiene atenta al esclarecimiento oficial de los hechos y reitera su disposición a colaborar con las autoridades competentes. Asimismo, activa su canal institucional de denuncias para recibir cualquier información que pueda contribuir a las investigaciones y ponerla a disposición de dichas autoridades», indicó.

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«De igual manera, los órganos disciplinarios de la FVF, en coordinación con la Liga FUTVE, llevarán adelante las actuaciones que correspondan. Esto conforme a sus competencias y a la normativa vigente, con el objetivo de determinar las posibles responsabilidades y adoptar las medidas disciplinarias que resulten procedentes», añadió la FVF.

𝗧𝗼𝗹𝗲𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗰𝗲𝗿𝗼 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮. Ninguna rivalidad deportiva está por encima de la vida. Estos hechos son inaceptables y no tienen cabida en nuestro fútbol. https://t.co/ETxnRQNiPH — FVF (@FVF_Oficial) November 1, 2026

EL MENSAJE DEL DEPORTIVO LARA

Mientras tanto, el Deportivo Lara emitió un comunicado rechazando lo sucedido.

«Un fanático agresivo no nos representa como institución, ni la violencia define nuestra pasión. Nuestros verdaderos valores están en la familia que va al estadio, en la ilusión de los niños. Y en ese fanático ejemplar que alienta sin parar, con el corazón y desde el canto. El fútbol nació para ser una fiesta, un espacio de encuentro y sana competencia. Jamás será un escenario para el dolor o la intolerancia», señaló el equipo.