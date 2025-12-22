Conor McGregor y su pareja se casaron en el Vaticano y filtraron las fotos de la lujosa boda

El peleador y empresario irlandés Conor McGregor selló su relación amorosa con su pareja Dee Devlin con quien se casó en el Vaticano.

Como era de esperarse la ceremonia estuvo rodeada de lujo y la celebración se extendió hasta un club de Roma. Al lugar acudieron familiares y amigos cercanos de la pareja. El peleador, quien lleva años alejado de los octágonos de la UFC y para muchos ya se encuentra retirado, tiene una relación de larga data con Devlin, con quien ya tiene cuatro hijos.

Conor McGregor married to DeeDevlin👀 pic.twitter.com/Dp7TPX7oAL — McGregor Forever (@mcgregormma11) December 22, 2025

La boda, considerada un evento de máxima privacidad, se realizó en la Chiesa di Santo Stefano degli Abissini, una pequeña iglesia dentro del Vaticano, según destacó el medio británico The Sun.

El acceso estuvo limitado a un círculo muy reducido de allegados, bajo estrictas medidas de confidencialidad.

El traslado de los novios tras la ceremonia mantuvo la línea de distinción: ambos recorrieron las calles de Roma a bordo de un Rolls-Royce Phantom III de los años 30, captando la atención de quienes fueron testigos del paso del lujoso automóvil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dee Devlin (McGregor) Official Fan Page (@deedevlin_fan)

En los videos y fotos que se han divulgado en redes sociales aparecen relajados, compartiendo con los invitados y posando para las cámaras junto a mujeres con vestidos de lentejuelas.

Posteriormente, se los vio dando inicio a la fiesta en la pista de baile, mientras Dee destaca con su vestido de novia de encaje de manga larga. McGregor, fiel a su estilo, optó por un esmoquin negro tradicional y chaleco y se lo ve bailando y fumando un puro, rodeado de un ambiente seleccionadamente festivo.

La escenografía destacaba por un letrero de neón que rezaba “Casa de McGregor”, situado sobre una banda en vivo que animó a los presentes hasta bien entrada la noche.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dee Devlin (McGregor) Official Fan Page (@deedevlin_fan)

En la barra, los asistentes podían degustar habanos recién hechos, así como una gran cantidad de tragos. Además, los fuegos artificiales iluminaron la noche en Roma en honor a los recién casados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dee Devlin (McGregor) Official Fan Page (@deedevlin_fan)