Caracas FC se coronó campeón de la Liga FUTVE femenina y logró su pase directo a la Copa Libertadores

La tarde de este sábado, el Caracas FC derrotó 1-0 a la Academia Puerto Cabello y se coronó campeón de la Liga FUTVE Femenina 2026, siendo la artífice del triunfo la jugadora Adrianny, al anotar el tanto de la victoria en el minuto 90+2.

El encuentro definitivo se celebró en la cancha Gaetano Luengo del Cocodrilos Sports Park de Caracas. Con este triunfo, las jovencitas alcanzaron su séptimo campeonato, con lo que aseguraron su boleto directo para representar a Venezuela en la próxima Copa Libertadores Femenina que se desarrollará en Ecuador.

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Ambos equipos se enfrentaron dos veces en la temporada 2026 y las chicas del Caracas Fútbol Club se llevaron la victoria en ambas oportunidades, frente a las porteñas, quienes acudieron a su primera final en la máxima división femenina del fútbol nacional, según destacó el portal Asofutbol Caracas.

El Caracas FC completó una de las mejores actuaciones en la Liga FUTVE Femenina. En 2026, ha ganado 10 partidos, empató dos y tuvo el mismo número de perdidos, en 14 fechas celebradas en el año.

En sus redes sociales, la Liga FUTVE Fem publicó videos de las muchachas celebrando el triunfo que las eleva un escalón más en su destacada trayectoria.