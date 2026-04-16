Caracas FC iguala a Botafogo en la cima del grupo E de la Copa Sudamericana

(EFE).- El Caracas FC igualó en cuatro puntos al Botafogo en la cima del grupo E de la Copa Sudamericana tras derrotar por 1-0 este miércoles al Independiente Petrolero boliviano en partido jugado en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

Los primeros minutos del este juego correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos fueron flojos, con muchas imprecisiones en pases y poca conexión entre líneas. El ritmo se incrementó después del minuto 25 y hubo al menos una ocasión clara de cada lado.

Caracas armó una jugada a través de Charly Vegas, quien envió un centro que empalmó de cabeza el delantero paraguayo Adrián Fernández, pero el balón terminó en el travesaño.

Por su parte, Independiente tuvo la posibilidad del 0-1 en los pies de Rodrigo Rivas, quien quedó mano a mano frente al portero Frankarlos Benítez, pero remató sin potencia ni dirección.

En el segundo tiempo, Caracas envió un centro perfecto para que Wilfred Correa anotara de cabeza y abriera el marcador al minuto 55.

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Al término del segundo tiempo, Independiente tuvo la oportunidad de igualar el marcador, pero desaprovechó varias ocasiones, algunas gracias a la participación del portero Benítez.

El conjunto boliviano hizo cambios, trató de avanzar por las bandas, pero no pudo igualar a pesar de contar con un jugador más, luego de que Francisco La Mantía fuera expulsado por doble amarilla.

El ecuatoriano Bryan Loayza sentenció el final del partido al minuto 96 y la victoria para Caracas, que llegó a cuatro puntos, la misma cantidad que tiene Botafogo, actual líder de la tabla.

El próximo miércoles, el equipo venezolano recibirá a Racing, mientras que Independiente viajará a Brasil un día antes para enfrentar a Botafogo, en el marco de la tercera fecha del grupo E de la Copa Sudamericana. EFE